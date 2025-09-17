Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
17. 9. 2025,
8.30

poškodba Arina Sabalenka

Sreda, 17. 9. 2025, 8.30

27 minut

Številka 1 Sabalenka odpovedala nastop v Pekingu

STA

Arina Sabalenka | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Prva igralka sveta Arina Sabalenka se je danes zaradi poškodbe, ki jo je utrpela na poti do osvojitve četrtega naslova za grand slam v New Yorku, odpovedala nastopu na odprtem prvenstvu Kitajske. Belorusinja, ki je pred desetimi dnevi ubranila naslov na OP ZDA, bo izpustila turnir WTA 1000 v Pekingu, ki se začne 24. septembra.

"Arina si še ni povsem opomogla od poškodbe, ki jo je utrpela na odprtem prvenstvu ZDA, zato bo izpustila odprto prvenstvo Kitajske 2025," so sporočili organizatorji.

Sabalenka, ki se je lani v Pekingu uvrstila v četrtfinale, je na kitajski platformi družbenih medijev Weibo dejala, da je "zelo žalostna", ko je sporočila odpoved nastopa po "manjši poškodbi" v Flushing Meadowsu.

"Osredotočila se bom na okrevanje in si prizadevala, da se čim prej vrnem na igrišče v stoodstotni formi," je dodala.

Belorusinja naj bi prihodnji mesec branila naslov v Wuhanu, zadnjem turnirju WTA 1000 tega koledarskega leta.

"Komaj čakam, da kmalu vidim svoje kitajske navijače," je dodala 27-letnica na družbenem omrežju. "Veselim se vrnitve v Peking prihodnje leto."

