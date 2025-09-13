Nemški nogometaš Reala iz Madrida Antonio Rüdiger bo zaradi poškodbe leve stegenske mišic odsoten dlje časa, je potrdil klub. Francoska tiskovna agencija AFP, ki se opira na zapise španskih medijev, pa dodaja, da bo moral 32-letni nemški reprezentant prisilno počivati vsaj dva meseca.

Rüdiger se je poškodoval na petkovem treningu, v naslednjih dneh pa bo opravil več zdravniških pregledov. Vseeno gre za resno poškodbo, piše španski časnik As.

Iz vrst vodilne ekipe španskega prvenstva so potrdili, da gre za poškodbo stegenske mišice, a niso dodali, kako dolgo bo moral Nemec počivati.

To sezono je izkušeni branilec odigral le eno tekmo v prvenstvu, v minulem tekmovalnem obdobju pa je kljub nekaterim poškodbam za Real odigral 55 tekem in se trikrat vpisal med strelce.

Real danes čaka dvoboj proti Realu Sociedadu v gosteh, prihodnji teden pa bo proti Marseillu začel tudi sezono v ligi prvakov.