Dober vid za začetek šole: kako prepoznati težave in zakaj ne odlašati s pregledom?

Začetek šolskega leta je idealen čas, da ponovno preverimo, kako dobro vidimo svet okoli sebe – še posebej to velja za šolarje, dijake in študente, ki bodo veliko svojega časa preživeli ob tabli, zaslonih in knjigah. Tokrat smo obiskali Optiko Vallis, razmeroma nov in svež obraz na slovenskem trgu, ki svoje znanje in strokovnost črpa iz več kot 40-letne tradicije. Optika Vallis z lokacijama v Arkadii Domžale in Planetu Tuš Celje je hitro postala sinonim za kakovostno optično storitev z osebnim pristopom in vrhunsko tehnologijo. Njihove natančne meritve in individualne rešitve so v veliki meri povezane tudi s strateškim partnerstvom z eno vodilnih znamk na področju korekcijskih stekel – nemškim Rodenstockom . Oglejte si video.

"Ustanoviteljica Optike Vallis je gospa Helena Dolinšek, ki je svojo pot v svetu optike začela že pred več kot 40 leti. Kasneje je vodenje prevzel njen mož, gospod Vinko Dolinšek, izšolan optik, ki je svoje znanje in izkušnje izpopolnjeval v eni prvih družinskih optik na kamniško-domžalskem območju," uvodoma pove Martina Grošelj, optik in poslovodja v Optiki Vallis.

Foto: Ana Kovač

"Čeprav je danes že upokojen, se še vedno rad vrača v optiko, kjer svoje bogato znanje z veseljem deli z zaposlenimi, pomaga pri zahtevnejših popravilih in vedno ponudi kakšen koristen nasvet. Sicer pa velja, da v obeh naših poslovalnicah preglede vida opravljajo izkušene optometristke, ki se vsakemu obiskovalcu posvetijo individualno, izvedejo natančne meritve in svetujejo glede optimalne rešitve za vid," dodaja Martina Grošelj.

Martina Grošelj, optik in poslovodja v Optiki Vallis Foto: Ana Kovač

Inovativna tehnologija in zanesljivo partnerstvo z Rodenstockom

Optika Vallis že več kot sedem let svojim strankam zagotavlja vrhunska korekcijska stekla znamke Rodenstock. "Verjamemo v kakovost, natančnost in zanesljivost, ki jih ta priznana blagovna znamka prinaša s svojimi inovativnimi pristopi – celoten proces se začne že z natančnimi meritvami v ambulanti. Pri svojem delu uporabljamo Rodenstockovi napravi DNEye Scanner in ImpressionIST, s pomočjo katerih lahko uporabnikom ponudimo najbolj individualna korekcijska stekla. Zadnja tehnološka novost nam omogoča, da stekla prilagodimo tudi posameznikovi občutljivosti vida oz. načinu, kako njegov vidni sistem zaznava svet okoli sebe," pojasni Daniela Miškić, optometristka v Optiki Vallis.

Kot pravi, je Rodenstock izjemno inovativen partner, ki nenehno uvaja nove, kakovostne rešitve. "Njihova prednost ni le v vrhunski optiki, temveč predvsem v izjemni podpori – tako za optike kot tudi za končne stranke. V primeru kakršnekoli težave vedno sodelujemo in skupaj poiščemo pravo rešitev, kar je ena njihovih največjih prednosti v primerjavi z drugimi ponudniki. Zelo pomemben je tudi ambulantni del – naprave, ki jih nudijo, so na visoki ravni, prav tako podpora, ki jo zagotavljajo ob njihovi uporabi. Njihov skener nudi ogromno podatkov, kar je ključnega pomena za natančne meritve. Tudi zunanji izvajalci, ki so imeli priložnost uporabljati te naprave, so bili nad njimi navdušeni," izpostavi sogovornica in dodaja: "Stranke pogosto izpostavijo zadovoljstvo tudi z njihovimi premazi, saj ti ne vplivajo pretirano na barvo stekel. Pri višjekakovostnih steklih, ki so tudi optično očiščena, uporabniki opazijo razliko – zlasti pri specifičnih dioptrijskih vrednostih, kot so določeni cilindri, kjer je natančnost izredno pomembna. Mi strankam svetujemo, a jih vedno ob prevzemu očal ali pri prilagoditvah vprašamo tudi za povratno informacijo. V 99 odstotkih primerov so te povsem pozitivne, kar potrjuje kakovost izdelkov in storitev, ki jih nudimo skupaj z Rodenstockom."

Daniela Miškić, optometristka v Optiki Vallis Foto: Ana Kovač

Otroški vid v digitalnem svetu: zgodnje prepoznavanje težav in učinkovite rešitve

Danes otroci vse več časa preživijo pred zasloni – tako v šoli kot doma. Ta digitalni način življenja pa pogosto pusti posledice tudi na njihovem vidu, kar se pogosto pozna pri vidu že v zgodnjih letih. Zato je pomembno, da znamo težave prepoznati pravočasno.

"Pri otrocih moramo biti pozorni predvsem na pripiranje oči, pogosto mežikanje ali manjenje oči, pretirano približevanje TV-zaslonu, občutljivost na svetlobo, škiljenje, negotov prijem predmetov, slabo ocenjevanje razdalje ter pogoste glavobole, utrujenost in slabšo koncentracijo," pojasnjuje Monika Simnovčič, optometristka v Optiki Vallis.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Ukrepanje ob prvih znakih je ključno, saj prav v otroštvu najbolje vplivamo na razvoj vida. "Pravilna obravnava je izredno pomembna, da se otroku pravilno razvije vid oz. dioptrijski aparat očesa, ki bo kot tak ostal skozi vso življenje. Po tem obdobju pa lahko najbolj vplivamo na dioptrijo in jo nadzorujemo. Nadzor kratkovidnosti v otroštvu dolgoročno prispeva k zmanjšanju tveganja za razvoj očesnih bolezni v odrasli dobi. Kratkovidnost pri otrocih, katerih starši so kratkovidni, pa lahko tudi zelo hitro napreduje, zato je potrebna posebna pozornost," poudarja sogovornica.

Rešitve obstajajo – in so lahko izjemno učinkovite, če jih prilagodimo otroku. V Optiki Vallis priporočajo stekla MyCon znamke Rodenstock. "MyCon korekcijska stekla – v nasprotju z navadnimi enožariščnimi stekli – združujejo dve ključni prednosti: zagotavljajo oster, jasen in udoben vid ter hkrati učinkovito upočasnjujejo napredovanje otroške kratkovidnosti," dodaja Monika Simnovčič.

Monika Simnovčič, optometristka v Optiki Vallis Foto: Ana Kovač

Okvirji in materiali – ključ do varnosti, udobja in sprejemanja očal

Dejstvo je, da izbira kakovostnih materialov in ustreznega okvirja ni le estetsko vprašanje, temveč neposredno vpliva na otrokovo udobje in zdravje. Daniela Miškić je še dodatno razložila, kako pomembni so materiali in pravilna izbira okvirja, predvsem pri otrocih, ki se z očali pogosto srečajo prvič. "MyCon stekla so izdelana iz nezlomljive plastike, kar je z vidika varnosti enako pomembno kot pravilna izbira okvirja. Stekla so tanjša in lažja, zato tudi pri visoki dioptriji niso neprijetno opazna. Okvirji pa morajo biti v prvi vrsti varni – še posebej, ko gre za mlajše otroke. Pomembno je, da so prave velikosti in oblike, da otrok res gleda skozi stekla. Pogosto se zgodi, da se očala zaradi nerazvite nosne kosti spustijo po nosu, otrok pa zato začne gledati čez očala namesto skoznje," pojasnjuje.

Dodaja, da naj bodo ročke pri otroških očalih dovolj gibljive v več smeri, a ključno je tudi, da starši realno ocenijo, kakšen okvir bo primernejši za njihovega otroka. "Če je otrok bolj umirjen in pazljiv, bodo starši morda več pozornosti namenili estetiki. Če pa gre za živahnega otroka, ki obiskuje športne dejavnosti, sta pomembnejši uporabnost in vzdržljivost. Ob tem pa ne smemo pozabiti – pri izbiri okvirja je izredno pomembno, da prisluhnemo tudi otroku. Če mu očala niso všeč, jih bo vztrajno zavračal. Zato vedno najprej nagovorim otroka po imenu in se najprej začnem pogovarjati z njim, sploh ko gre za prva očala," svetuje Daniela Miškić.

Foto: Ana Kovač

Zakaj z očali ne gre čakati?

Po besedah Daniele Miškić je učenje vidnega zaznavanja podobno učenju hoje – vse se zgodi spontano. A medtem ko bi se hoje lahko naučili tudi kasneje v življenju, imamo za razvoj vida le eno priložnost – v otroštvu.

"Vid se lahko popolnoma razvije le, če je slika na mrežnici ostra in z ustrezno terapijo – torej z očali. Če že dovolj zgodaj poskrbimo za korekcijo vida z ustreznimi očali, se je mogoče izogniti doživljenjskim težavam z vidom ali pa te težave vsaj zmanjšati," opozarja optometristka iz Optike Vallis.

Foto: Ana Kovač