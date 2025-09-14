Rakotomanga Rajaonah do prvega naslova WTA

Francozinja Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah je zmagovalka turnirja WTA 250 v Sao Paulu. Dvajsetletna Francozinja je v finalu turnirja z nagradnim skladom 234.550 evrov ugnala Indonezijko Janice Tjen s 6:3 in 6:4.

Obe igralki sta v finalu lovili svoj sploh prvi naslov na turnirjih WTA, zdaj je prvega osvojila Rakotomanga Rajaonah. Na Madagaskarju rojena igralka se bo na lestvici WTA povzpela za 180 mest in zasedla 131. mesto, najvišje v karieri.

