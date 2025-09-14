Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
14. 9. 2025,
22.53

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus

Nedelja, 14. 9. 2025, 22.53

49 minut

Teniški globus, 14. september

Rakotomanga Rajaonah do prvega naslova WTA

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. | Foto Guliverimage

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah.

Foto: Guliverimage

Francozinja Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah je zmagovalka turnirja WTA 250 v Sao Paulu. Dvajsetletna Francozinja je v finalu turnirja z nagradnim skladom 234.550 evrov ugnala Indonezijko Janice Tjen s 6:3 in 6:4.

Obe igralki sta v finalu lovili svoj sploh prvi naslov na turnirjih WTA, zdaj je prvega osvojila Rakotomanga Rajaonah. Na Madagaskarju rojena igralka se bo na lestvici WTA povzpela za 180 mest in zasedla 131. mesto, najvišje v karieri.

Sao Paulo, WTA 250 (234.550 evrov):

- finale:
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (Fra) - Janice Tjen (Ino) 6:3, 6:4.
Veronika Erjavec
Sportal Velik uspeh slovenske teniške igralke
 
teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.