22-letni litovski napadalec Armandas Kučys je na ponedeljkovi kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2026 med Litvo in Finsko odlično igral. Za Litvo je zadel v 39. minuti in znižal zaostanek na 2:1 (tekma se je končala neodločeno z 2:2). Na začetku drugega polčasa pa se je zgodilo to, česar si nihče ni želel. Obrnilo mu je koleno, bolečine pa so bile tako hude, da je moral zapustiti zelenico, poroča Ekipa24.

Kaj to pomeni za četrtfinalni obračun slovenskega pokala z Mariborom 2. aprila in za prvi četrtfinalni dvoboj v konferenčni ligi, v katerem se bodo Celjani 10. aprila pomerili s Fiorentino, še ni jasno, bo pa to zagotovo dodaten razlog za skrbi celjskega stratega Alberta Riere.

Kučys je najboljši strelec celjske zasedbe v tej sezoni. Na 33 tekmah je zabil 18 golov in prispeval tri asistence.

