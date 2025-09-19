To je največja inovacija predstavljena na MOS Celje

V Celju je te dni odprl vrata največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji – sejem MOS, ki letos poteka od 17. do 21. septembra. Med razstavljavci je tudi podjetje NGEN, hitro rastoče slovensko podjetje s področja obnovljivih virov energije, ki obiskovalcem predstavlja svoje najnovejše rešitve za pametno in trajnostno oskrbo z električno energijo, namenjene tako gospodinjskim kot tudi poslovnim odjemalcem. Vse, ki jih zanimajo napredne energetske rešitve, v podjetju NGEN vabijo, da jih obiščejo na sejmu, kjer lahko spoznajo izjemno dodatno vrednost, ki jo obstoječim ali potencialnim lastnikom sončnih elektrarn prinaša edino pametno omrežje v Sloveniji SG Connect. Prvim 20 bralcem bodo podarili brezplačno vstopnico za obisk stojnice NGEN na sejmu MOS.

Foto: Ana Kovač

NGEN podarja 20 brezplačnih vstopnic za sejem MOS Ne zamudite priložnosti za osebni pogovor z NGEN strokovnjaki na sejmu MOS, ki vam bodo z veseljem predstavili rešitve prihodnosti. Vse, kar morate storiti, je, da pošljete e-sporočilo na administracija@njen.si in v njem napišete, kaj vas v njihovi ponudbi najbolj zanima – na primer pametno pametno omrežje SG Connect in pametno upravljanje z energijo, sončne elektrarne, hranilniki, polnilnice ali dobava elektrike. Ekipa NGEN bo prvim 20 bralcem, ki bodo preko e-sporočila izrazili željo za obisk stojnice NGEN na sejmu MOS, poslala brezplačno vstopnico za obisk sejma.

Foto: Ana Kovač

Celovite energetske rešitve za gospodinjstva, podjetja in prihodnost

NGEN je hitro rastoče slovensko podjetje, ki na energetskem trgu ne izstopa le s svojo celovito in v zeleno prihodnost usmerjeno ponudbo, ampak tudi aktivno postavlja trende na področju pametnega upravljanja z energijo iz obnovljivih virov. Njihova ponudba je namenjena tako gospodinjstvom kot tudi poslovnim uporabnikom, ki želijo znižati stroške električne energije, povečati energetsko neodvisnost in prispevati k zeleni prihodnosti.

Hibridne sončne elektrarne ali dograditev s hranilniki

V obdobju naraščajoče energetske neodvisnosti NGEN gospodinjskim odjemalcem ponuja tako možnost hibridnih sončnih elektrarn s hranilniki NGEN Star kot tudi dograditev obstoječe sončne elektrarne s hranilniki električne energije po izjemno ugodi ceni, in sicer že za 3.275 evrov.

Foto: Ana Kovač

NGEN svojim strankam ponuja tudi samooskrbni paket Nova doba samooskrbe, ki lastnikom sončnih elektrarn omogoča letni poračun oddane in prevzete energije v razmerju 1 : 1 za vnaprej določeno količino električne energije, s čimer predstavljajo alternativo sicer ukinjenemu letnemu netmeteringu. Če ob tem dodamo še subvencije, ki jih zagotavlja Borzen, gre pri sončnih elektrarnah še vedno za investicijo, ki se hitro povrne in izplača.

Med rešitvami, ki jih NGEN ponuja uporabnikom, so na voljo tudi polnilnice za električna vozila, s katerimi celostno naslavljajo potrebe sodobnih uporabnikov, ki iščejo energetske rešitve prihodnosti, povezane tudi s trajnostno mobilnostjo.

Foto: Ana Kovač

Dobavitelj električne energije, ki zagotavlja nizke cene elektrike

NGEN je veliko več kot zgolj ponudnik energetskih rešitev prihodnosti. Postaja namreč vse pomembnejši igralec na trgu dobaviteljev električne energije, pri čemer svojim odjemalcem nudijo možnost nakupa energije in prodaje lastne proizvedene energije iz obnovljivih virov po dinamičnih cenah znotraj vsake ure v dnevu glede na gibanje cen na trgu električne energije.

Izjemna prednost pred drugimi ponudniki zelene energije

Foto: Ana Kovač

Ključna prednost podjetja NGEN pa je pametno upravljanje z energijo. Gre za NGEN sistem oziroma pametno omrežje, imenovano SG Connect, rešitev, zasnovano v Sloveniji. SG Connect lastnikom sončnih elektrarn omogoča upravljanje s proizvodnjo in porabo električne energije, ki prinaša največje koristi tako za samo omrežje kot tudi za odjemalca električne energije, s čimer prinaša največje prihranke.

SG Connect je rešitev, ki je na voljo prav vsem, starim in novim lastnikom sončnih elektrarn, saj gre za programsko rešitev prihodnosti, v razvoj katere pa v podjetju NGEN še vedno vlagajo. Uporabniki lahko tako v prihodnje pričakujejo nove rešitve, ki bodo s pomočjo umetne inteligence še dodatno izboljšale upravljanje z energijo, vse z namenom kar največjih prihrankov.

Foto: Ana Kovač

Energetske rešitve za poslovne uporabnike

NGEN podjetjem ponuja priložnost za optimizacijo stroškov električne energije s celovito energetsko rešitvijo. Njihova ponudba vključuje namestitev in upravljanje sončnih elektrarn ter hranilnikov električne energije, dobavo elektrike ter dostop do evropskih trgov z električno energijo za prodajo presežkov. Podjetja lahko s pomočjo platforme NGEN presežke tudi delijo ali izmenjujejo z drugimi odjemalci, s čimer aktivno sodelujejo v energetskem sistemu in prispevajo k razogljičenju energetskega sistema.

