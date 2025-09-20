Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
20. 9. 2025,
18.07

Sobota, 20. 9. 2025, 18.07

43 minut

Bela hiša: Dogovor o prodaji TikToka bi lahko sklenili v prihodnjih dneh

Donald Trump, TikTok | ZDA in Kitajska sta ta teden dosegli okvirni dogovor v sporu glede TikToka, so potrdili tako v Washingtonu kot v Pekingu. ZDA zahtevajo, da kitajska družba ByteDance proda priljubljeno aplikacijo TikTok, tako da ta ne bo več v kitajskih rokah. | Foto Reuters

ZDA in Kitajska sta ta teden dosegli okvirni dogovor v sporu glede TikToka, so potrdili tako v Washingtonu kot v Pekingu. ZDA zahtevajo, da kitajska družba ByteDance proda priljubljeno aplikacijo TikTok, tako da ta ne bo več v kitajskih rokah.

Foto: Reuters

V okviru dogovora o prodaji družbenega omrežja TikTok bi bil ustavljen upravni odbor, v katerem bi prevladovali Američani, je danes izjavila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Dodala je, da bi lahko dogovor sklenili v prihodnjih dneh, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V upravnem odboru, ki nadzira aplikacijo v ZDA, bo sedem sedežev, pri čemer jih bodo šest zasedali Američani," je za televizijo Fox News povedala Leavitt.

Med podjetji, ki naj bi prevzeli TikTok, se pogosto omenja programsko podjetje Oracle, ki je v lasti Larryja Ellisona, podpornika predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Tudi Leavitt je potrdila sodelovanje omenjenega podjetja. "Za podatke in zasebnost bo skrbelo eno največjih ameriških tehnoloških podjetij, Oracle, algoritem pa bo prav tako nadzorovala Amerika. (...) Vse te podrobnosti so že dogovorjene. Zdaj moramo samo še podpisati pogodbo," je dodala.

