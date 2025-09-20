V okviru dogovora o prodaji družbenega omrežja TikTok bi bil ustavljen upravni odbor, v katerem bi prevladovali Američani, je danes izjavila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Dodala je, da bi lahko dogovor sklenili v prihodnjih dneh, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V upravnem odboru, ki nadzira aplikacijo v ZDA, bo sedem sedežev, pri čemer jih bodo šest zasedali Američani," je za televizijo Fox News povedala Leavitt.

Med podjetji, ki naj bi prevzeli TikTok, se pogosto omenja programsko podjetje Oracle, ki je v lasti Larryja Ellisona, podpornika predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Tudi Leavitt je potrdila sodelovanje omenjenega podjetja. "Za podatke in zasebnost bo skrbelo eno največjih ameriških tehnoloških podjetij, Oracle, algoritem pa bo prav tako nadzorovala Amerika. (...) Vse te podrobnosti so že dogovorjene. Zdaj moramo samo še podpisati pogodbo," je dodala.