Ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Ši Džinping sta danes po telefonu govorila o družbenem omrežju TikTok in trgovinski menjavi med državama. Po besedah Trumpa je bil dosežen napredek glede dogovora o TikToku, ki mora prodati svoje poslovanje v ZDA. Napovedal je tudi, da se bo jeseni srečal s Šijem v Južni Koreji.

"Dosegla sva napredek pri številnih zelo pomembnih vprašanjih, vključno s trgovino, fentanilom, potrebo po končanju vojne med Rusijo in Ukrajino ter odobritvijo dogovora glede TikToka," je Donald Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

ZDA in Kitajska sta ta teden dosegli okvirni dogovor v sporu glede TikToka, so potrdili tako v Washingtonu kot v Pekingu. ZDA zahtevajo, da kitajska družba ByteDance proda priljubljeno aplikacijo TikTok, tako da ta ne bo več v kitajskih rokah.

Trump napoveduje obisk Kitajske

Trump je še sporočil, da se bo čez nekaj več kot mesec dni srečal s Šijem na azijsko-pacifiškem vrhu (APEC) v Južni Koreji in da bo v začetku prihodnjega leta obiskal Kitajsko, kitajski predsednik pa bo "ob primernem času" obiskal ZDA.

To je bil drugi pogovor predsednikov ZDA in Kitajske, odkar se je Trump januarja vrnil v Belo hišo. Trump je v objavi na omrežju Truth Social pogovor označil za "zelo dobrega", podobno pa je po poročanju francoske tiskovne agencije dejal tudi Ši, ki je pogovor ocenil kot "pozitiven in konstruktiven".

Ob tem je sicer dejal, da bi se morale ZDA "vzdržati enostranskih ukrepov za omejevanje trgovine, ki bi lahko ogrozili rezultate, dosežene v več krogih posvetovanj". Dodal je, da bi tudi spor glede TikToka morali rešiti s pogovori na podlagi "trgovinskih pravil".

Ameriški zvezni zakon, ki zaradi zagotavljanja nacionalne varnosti zahteva prodajo TikToka nekitajskemu kupcu, v nasprotnem primeru pa predvideva prepoved aplikacije v ZDA, naj bi začel veljati že dan pred Trumpovo januarsko inavguracijo, a je Trump prepoved začasno ustavil in za zdaj ostaja zadržana.

Odnose med državama je zaostrila tudi carinska politika Trumpa, ki je aprila carine na uvoz kitajskega blaga v več korakih zvišal na 145 odstotkov, Peking pa je odgovoril z več zaporednimi dvigi carin do ravni 125 odstotkov. Državi sta nato maja dosegli dogovor o znižanju vzajemnih carin za 115 odstotnih točk, na 30 in 15 odstotkov, za obdobje 90 dni. Ta rok bi se iztekel 12. avgusta, a je bil podaljšan še za 90 dni.