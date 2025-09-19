Trump ni odobril 400 milijonov dolarjev vredne vojaške pomoči Tajvanu

Ameriški predsednik Donald Trump v obdobju trgovinskih pogajanj s Pekingom v zadnjih mesecih ni odobril 400 milijonov dolarjev vredne vojaške pomoči Tajvanu, je v četrtek poročal Washington Post. Odločitev bi predstavljala odmik od politike ZDA do otoka, ki se spoprijema z nenehno grožnjo Kitajske.

Tajvan od konca državljanske vojne leta 1949 deluje neodvisno od kitajske celine, vendar Peking otok v okviru politike ene Kitajske še naprej obravnava kot del svojega ozemlja in napoveduje ponovno vzpostavitev nadzora nad njim, po potrebi tudi s silo.

Čeprav so ZDA konec 70. let preteklega stoletja prenehale priznavati Tajvan, je Washington ostal najpomembnejši podpornik Tajpeja, ki mu tudi zagotavlja največ vojaške pomoči.

Joe Biden odobril več kot dve milijardi tovrstne pomoči

ZDA so pod predsednikom Joejem Bidnom odobrile več kot dve milijardi tovrstne pomoči, Trump pa ni naklonjen pošiljanju orožja brez plačila, kar se kaže tudi v primeru Ukrajine, je v četrtek poročal Washington Post.

Kot je sicer za časnik, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, dejal neimenovani predstavnik Bele hiše, odločitev glede pomoči še ni dokončna.

Washington Post dodaja, da so se ameriški in tajvanski predstavniki avgusta sestali na Aljaski ter razpravljali tudi o prodaji orožja, ki bi bila lahko vredna več milijonov dolarjev, vključno z droni, raketami in senzorji za nadzor obale otoka.

Od Trumpove vrnitve negotovost glede moči tajvansko-ameriških odnosov

Od Trumpove vrnitve v Belo hišo januarja v Tajpeju vlada negotovost glede moči tajvansko-ameriških odnosov ter pripravljenosti Washingtona, da v primeru kitajskega napada brani otok.

Trump naj bi se danes po telefonu pogovarjal s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom, kar bo njun drugi pogovor, odkar se je Trump januarja vrnil v Belo hišo. Po pričakovanjih naj bi voditelja govorila o trgovinskih pogajanjih med ZDA in Kitajsko, aktualnih mednarodnih vprašanjih in tudi o omrežju TikTok.

ZDA in Kitajska so sicer ta teden dosegle okvirni dogovor v sporu okoli TikToka, so potrdili v Washingtonu in Pekingu. ZDA sicer zahtevajo, da kitajska družba ByteDance proda TikTok, tako da ta ne bo več v kitajskih rokah.