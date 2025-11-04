Na Hrvaškem si nogometni kruh služi veliko Slovencev. V tej sezoni vse bolj opozarja nase 21-letni napadalec Aleks Stojaković. Za zagrebško Lokomotivo je dosegel že šest zadetkov, na ponedeljskem srečanju z Gorico (1:4) pa se mu je pripetila neverjetna smola. Vratarju je skušal podati žogo s sredine igrišča, a je to storil premočno in poskrbel za nenavaden avtogol. Že v naslednjem napadu pa se je navijačem opravičil za napako, saj je Lokomotiva po njegovem strelu z glavo zadela za 1:2.

Zagrebški Lokomotivi gre v tej sezoni na Hrvaškem dobro, saj se je zasidrala v zgornji polovici razpredelnice. Dober vtis pa je v ponedeljek pokvarila z visokim porazom pri Gorici (1:4). Takrat je šlo Lokomotivi, pri kateri v tej sezoni strelsko izstopa tudi mladi Slovenec Aleks Stojaković (tri zadetke je dosegel v prvenstvu, tri pa še v pokalu), marsikaj narobe. Srečanje je zaznamoval neverjeten avtogol 21-letnega slovenskega napadalca.

Ta se je v šesti minuti, takrat je Gorica že vodila z 1:0, odločil za povratno podajo svojemu vratarju. To je storil s sredine igrišča, žogo pa vrnil tako hitro, da je povsem presenetil svojega čuvaja mreže. Josip Posavec, ki je v prejšnji sezoni branil tudi v 1. SNL (Primorje), ni zmogel ustaviti žoge na poti v mrežo. Stojaković, ki je v Sloveniji nazadnje nastopal v sezoni 2023/24 za Brinje Grosuplje, v prejšnji sezoni pa si je nabiral izkušnje v drugi hrvaški ligi pri Jarunu, se je tako podpisal pod nevsakdanji avtogol.

Avtogol Aleksa Stojakovića pri 2:38, zadetek Lokomotive po strelu mladega Slovenca pa pri 3:45:

Že v naslednjem napadu pa se je mladi Slovenec odkupil za nesrečen avtogol. Bil je najvišji v skoku, nato pa se s pomočjo sreče, najprej je žoga zadela branilca Jakova Filipovića, nato pa se od prečke odbila še v vratarja Gorice, od njega pa v mrežo, veselil zadetka Lokomotive. Na tekmi je tako padel še en avtogol, tokrat ga je dosegel vratar Gorice Davor Matijaš. Lokomotiva je znižala zaostanek na 1:2, v nadaljevanju srečanja pa je znova prevladovala Gorica. Še dvakrat je zatresla mrežo Lokomotive, pri tretjem zadetku pa se je kot asistent izkazal Žan Trontelj, še eden izmed slovenskih legionarjev na delu na Hrvaškem.

Lokomotiva v hrvaškem prvenstvu, kjer trenutno vodi Hajduk, ki ima pred zagrebškim Dinamom (Miha Zajc) točko prednosti, zaseda peto mesto. Gorica je osma, zbrala pa je toliko točk kot sedmouvrščena Rijeka, ki jo vodi Victor Sanchez, njen igralec pa je Dejan Petrović. Z Rijeko se bo prihodnji mesec v konferenčni ligi pomerilo Celje.