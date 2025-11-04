Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Torek,
4. 11. 2025,
9.40

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Lokomotiva Zagreb Aleks Stojaković

Torek, 4. 11. 2025, 9.40

3 minute

Aleks Stojaković

Mladi Slovenec na Hrvaškem dosegel avtogol s sredine igrišča #video

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nogomet splošna | Foto Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Na Hrvaškem si nogometni kruh služi veliko Slovencev. V tej sezoni vse bolj opozarja nase 21-letni napadalec Aleks Stojaković. Za zagrebško Lokomotivo je dosegel že šest zadetkov, na ponedeljskem srečanju z Gorico (1:4) pa se mu je pripetila neverjetna smola. Vratarju je skušal podati žogo s sredine igrišča, a je to storil premočno in poskrbel za nenavaden avtogol. Že v naslednjem napadu pa se je navijačem opravičil za napako, saj je Lokomotiva po njegovem strelu z glavo zadela za 1:2.

Domžale - Mura
Sportal V Domžalah šest golov in delitev točk, Koper poglobil krizo Olimpije

Zagrebški Lokomotivi gre v tej sezoni na Hrvaškem dobro, saj se je zasidrala v zgornji polovici razpredelnice. Dober vtis pa je v ponedeljek pokvarila z visokim porazom pri Gorici (1:4). Takrat je šlo Lokomotivi, pri kateri v tej sezoni strelsko izstopa tudi mladi Slovenec Aleks Stojaković (tri zadetke je dosegel v prvenstvu, tri pa še v pokalu), marsikaj narobe. Srečanje je zaznamoval neverjeten avtogol 21-letnega slovenskega napadalca.

Ta se je v šesti minuti, takrat je Gorica že vodila z 1:0, odločil za povratno podajo svojemu vratarju. To je storil s sredine igrišča, žogo pa vrnil tako hitro, da je povsem presenetil svojega čuvaja mreže. Josip Posavec, ki je v prejšnji sezoni branil tudi v 1. SNL (Primorje), ni zmogel ustaviti žoge na poti v mrežo. Stojaković, ki je v Sloveniji nazadnje nastopal v sezoni 2023/24 za Brinje Grosuplje, v prejšnji sezoni pa si je nabiral izkušnje v drugi hrvaški ligi pri Jarunu, se je tako podpisal pod nevsakdanji avtogol.

Avtogol Aleksa Stojakovića pri 2:38, zadetek Lokomotive po strelu mladega Slovenca pa pri 3:45:

Že v naslednjem napadu pa se je mladi Slovenec odkupil za nesrečen avtogol. Bil je najvišji v skoku, nato pa se s pomočjo sreče, najprej je žoga zadela branilca Jakova Filipovića, nato pa se od prečke odbila še v vratarja Gorice, od njega pa v mrežo, veselil zadetka Lokomotive. Na tekmi je tako padel še en avtogol, tokrat ga je dosegel vratar Gorice Davor Matijaš. Lokomotiva je znižala zaostanek na 1:2, v nadaljevanju srečanja pa je znova prevladovala Gorica. Še dvakrat je zatresla mrežo Lokomotive, pri tretjem zadetku pa se je kot asistent izkazal Žan Trontelj, še eden izmed slovenskih legionarjev na delu na Hrvaškem.

Lokomotiva v hrvaškem prvenstvu, kjer trenutno vodi Hajduk, ki ima pred zagrebškim Dinamom (Miha Zajc) točko prednosti, zaseda peto mesto. Gorica je osma, zbrala pa je toliko točk kot sedmouvrščena Rijeka, ki jo vodi Victor Sanchez, njen igralec pa je Dejan Petrović. Z Rijeko se bo prihodnji mesec v konferenčni ligi pomerilo Celje.

Albert Riera
Sportal Riera bodoči trener Crvene zvezde? Srbski medij že poroča: Vse je dogovorjeno!
Celje Fiorentina
Sportal Celjski stadion bo pokal po šivih, a žal s kozmetično napako
Lokomotiva Zagreb Aleks Stojaković
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.