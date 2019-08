Novopečeni soigralec je Messiju sporočil: Crkni, podgana!

Deček, ki je lovil Salaha in si zlomil nos, je postal spletni hit

Iz Liverpoola prihaja novica o (ne)srečnem mladem, komaj 11-letnem navijaču Liverpoola Louisu Fowlerju, ki je "dežural" pred centrom za trening evropskih prvakov in prežal na zvezdnike Liverpoola, da bi jim pomahal, se z njimi fotografiral ali pa celo dobil kak podpis. Najbolj priljubljen med njimi je seveda tudi najbolj cenjen med njimi, najboljši strelec Mo Salah.

Ko je mladi Fowler v družbi leto mlajšega brata Isaaca zagledal avtomobil, v katerem se je s treninga odpeljal zvezdniški Egipčan, je tekel za njim in mu mahal, ob tem pa spregledal drog s prometnim znakom, se zabil vanj in si zlomil nos.

Nesrečo je v vzvratnem ogledalu videl tudi Salah, nemudoma obrnil smer, se ustavil pred objokanim dečkom, izstopil iz avtomobila in ga potolažil. Seveda se je potem z njim tudi fotografiral, na sprožilec je pritisnil dečkov očim, ki je potem zgodbo, po kateri bo simpatični Salah zagotovo še pridobil oboževalce, spravil tudi v medije in mladi navijač Liverpoola je postal spletna uspešnica. Celo tako zelo velika, da je medtem že gostoval v eni izmed televizijskih oddaj.

"Hvala Salahu za to, kar je storil. Louis ga tako zelo obožuje, da je takoj pozabil na bolečino. Če bi lahko izbiral, bi verjetno takoj rekel, naj se vse skupaj ponovi še enkrat. Salah, res si odličen fant in pravi človek," pa je enemu od največjih zvezdnikov evropskega nogometa na dušo ob tem popihal fantov očim.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9 — Joe Cooper 🐺 (@joecooper93) August 10, 2019

Bi "žrtvovali" svoj nos, da bi spoznali Mohameda Salaha? Ne, hvala. Nisem neumen. 76,97% +

Kdo je to Mohamed Salad? 13,16% +

Seveda bi. 3,95% +

Ne samo nosu, še roko bi si zlomil 5,92% +

Občudovanje Messija, ki meji na norost

Lionel Messi, petkratni najboljši nogometaš leta na svetu, po mnenju mnogih pa tudi najboljši vseh časov, ima po svetu na stotine milijonov oboževalcev, tako da je vajen vsega "hudega", a če si je ogledal videoposnetek, ki je v zadnjih dneh zaokrožil po spletu, v njem pa zvezdnika Barcelone in argentinske reprezentance kopica oboževalcev časti na meji norosti, se je verjetno tudi on vprašal: "Kdo je tu nor?" Poglejte, zakaj …

Novopečeni soigralec je Messiju sporočil: Crkni, podgana!

Še malo Lionela Messija in precej kočljiva zgodba o njem (no, pravzaprav o njegovem novem soigralcu), ki prihaja iz Španije. Prejšnji teden se je Barcelona okrepila z Brazilcem Juniorjem Firpom, ki ga je za 18 milijonov evrov kupila od Betisa. Mladi, 22-letni nogometaš je podpisal pogodbo življenja, se preselil v enega od največjih nogometnih klubov na svetu in izpolnil sanje milijonov nogometnih navdušencev z vsega sveta.

Vse lepo in prav, potem pa … Potem pa je mladi Firpo hitro ugotovil, da je treba danes paziti na to, kaj počneš, da te ne bo udarilo jutri. Španski nogometni mediji, ki so, tako kot drugod po svetu, vedno na preži za senzacionalnimi novicami, so namreč našli pet let stare Brazilčeve zapise na Twitterju, ki so ga zdaj spravili v veliko zadrego.

Junior Firpo (številka 20) v času, ko je igral za Betis, Lionela Messija (v ospredju) ni ravno oboževal. Foto: Getty Images

"Upam, da se ta podgana poškoduje, crkne in preneha zabijati gole," je čivknil takrat 17-letni nogometaš, ko se je v Andaluziji prebijal v člansko ekipo tamkajšnjega nogometnega kluba iz Seville.

"Naredil sem zelo veliko neumnost, za katero mi je žal. Messiju sem se že opravičil. Upam, da mi bo oprostil in bova lahko dobro sodelovala na igrišču. Veselim se igranja z njim," je španskim medijem, ki so ga seveda takoj soočili s tem vprašanjem, odgovoril Firpo.

Na odgovor na vprašanje, ali se bosta s "šefom" Barcelone na igrišču res ujela, pa bomo morali še malce počakati. Messi je trenutno namreč poškodovan …

Sporni zapisi Juniorja Firpa na Twitterju:

Mislite, da bo Lionel Messi oprostil svojemu novemu soigralcu? Seveda, na to je pozabil že takrat. 46,32% +

Mislim, da bo. 13,68% +

Dvomim, to bo vplivalo na njun odnos. 10,53% +

Messi? Ta podgana?! Seveda, da ne bo! 29,47% +

Hude žaljivke na račun muhastega Neymarja

Neymar je z izsiljevanjem odhoda iz PSG in večkrat izraženo željo, da bi se vrnil v Barcelono, očitno pošteno razjezil navijače francoskega prvaka. Če se po jutru dan pozna, potem prihodnosti v Parizu zanj ni več.

Muhasti brazilski nogometaš, kljub ponoreli nogometni tržnici še vedno najdražji nogometaš vseh časov, sicer ni igral (menda zato, ker še ni opravil dovolj treningov), a se je lahko v nedeljo, ko je PSG na domačem štadionu z zmago s 3:0 nad Nimesom odprl novo prvenstveno sezono, na lastne oči prepričal, da ga navijači njegovega kluba sovražijo.

Pristaši PSG so ga namreč "nagradili" s številnimi žaljivkami, transparenti in preostalimi sporočili, ki so bila tudi precej žaljiva. "Neymar, kurbin sin!" so med drugim tudi vzklikali najglasnejši navijači francoskega prvaka. Ne, brazilskemu superzvezdniku ob tem prav gotovo ni lahko, a po drugi strani mu, če bo kmalu zares odšel, takšnih žaljivk verjetno ne bo treba več poslušati prav dolgo …

Žaljivi transparenti na štadionu v Parizu:

Takole so navijači PSG vzklikali: "Neymar, kurbin sin!"

The whole PSG fanbase are chanting "Neymar, hijo da puta" which translates to "Neymar, you son of a bitch" tonight during their Ligue 1 opener against Nimes.



Savages. pic.twitter.com/f7jWDMli9p — FutbolBible (@FutbolBible) August 11, 2019

Zagrebčani so se pošteno pošalili na svoj račun

Pravijo, da so najboljši humoristi tisti, ki se znajo pošaliti tudi na svoj račun. Prav to, in to zelo pošteno, so prejšnji teden storili tudi pri hrvaškem prvoligašu Lokomotivi. Zagrebčani so v prvih treh prvenstvenih krogih nove sezone najmočnejše hrvaške nogometne lige trikrat izgubili in na vseh treh tekmah ostali brez zadetka v nasprotnikovi mreži. Z mestnim tekmecem Dinamom so izgubili z 0:3, z Rijeko z 0:1 in potem še s splitskim Hajdukom z 0:3.

Kljub slabemu štartu v novo sezono pa pri Lokomotivi niso izgubili smisla za humor in na svojem uradnem profilu na Twitterju po treh odigranih krogih za svoje sledilce pripravili "kompilacijo" zadetkov, ki so jih na prvih treh prvenstvenih tekmah nove sezone "dosegli".

S tem pa seveda pošteno nasmejali in očitno izzvali tudi nekaj sreče. V soboto so namreč v 4. krogu nadoknadili "zamujeno", prišli do prve zmage in puljsko Istro pred domačimi navijači premagali kar s 4:1. Čestitke!

🎥Tri utakmice, protiv @gnkdinamo, @NKRijeka i Hajduka su iza nas! Pogledajte Lokomotivine ovosezonske postignute golove! 🚅💙⚽



🎥Lokomotiva goals this season 2019./2020. pic.twitter.com/d4HZimJRAJ — NK Lokomotiva Zagreb (@NKLokomotiva) August 6, 2019

Ajax spomnil na Ibrahimovićev jubilej in nasmejal ves svet

No, pa še malo šale na svoj račun, in tokrat je v središču pozornosti spet kdo drug kot eden in edini Zlatan Ibrahimović. Legendarni Šved, ki danes svoje bogato nogometno znanje "prodaja" v ZDA in tamkajšnji ligi MLS, v Evropi pa je gole zabijal za Manchester United, PSG, milanska Inter in Milan, Juventus in tudi Barcelono, je pot med zvezde začel pri Ajaxu.

V Amsterdam je iz švedskega Malmöja, kluba, ki je letos iz Evrope izločil Domžale, prestopil leta 2001. Od tega mejnika v karieri napadalca, ki je znan tudi po precejšnji samozavesti, pozornost pa vzbuja tudi z odmevnimi izjavami, ki so njena posledica, je prejšnji teden minilo natanko 17 let.

Na ta datum pa so se spomnili tudi pri Ajaxu, in to na kakšen način. "Na današnji dan leta 2001 smo debitirali za Zlatana Ibrahimovića," so zapisali pri amsterdamskem nogometnem velikanu, katerega evropska pot se je v prejšnji sezoni končala šele v polfinalu lige prvakov, in pošteno nasmejali.

Takole so na jubilej Zlatana Ibrahimovića opomnili pri Ajaxu:

Legendarni Brazilec je poskrbel za "rekonstrukcijo" gola tisočletja

Ko kdo omeni Roberta Carlosa, svetovnega prvaka z Brazilijo in trikratnega evropskega prvaka z Real Madridom, ki velja za enega od najboljših bočnih branilcev vseh časov, se, številnim lovorikam navkljub, marsikdo spomni na Francijo in junij 1997.

Na turnirju, ki je bil generalka za svetovno prvenstvo na francoskih tleh leto pozneje (zanimivo, v finalu tega tekmovanja sta se potem za naslov pomerila prav Francija in Brazilija), sta se v uvodni tekmi v Lyonu pomerila Francija in Brazilija. Tekma se je končala z remijem 1:1, Brazilci pa so do vodstva prišli, ko je Carlos francoskega vratarja Fabiena Bartheza premagal po strelu s prostega strela, ki je, kot so ga opisali številni, kljuboval zakonom fizike.

Ta gol so številni označili tudi za gol tisočletja, zdaj, 21 let pozneje, pa se je danes 46-letni Brazilec, ki nogometa ne igra že nekaj časa, odločil, da ponovi "vajo" in ga "rekonstruira". Poglejte, kako mu je uspelo.

Strel Roberta Carlosa iz leta 1997:

Strel Roberta Carlosa iz leta 2019:

Krvava fotografija legendarnega kapetana, ki je postal spletni hit

Carles Puyol, legendarni dolgoletni kapetan Barcelone in po mnenju številnih eden od najbolj zglednih kapetanov v zgodovini nogometa, je v svoji dolgi karieri v klubski majici in s špansko reprezentanco, s katero je bil svetovni in dvakrat evropski prvak, osvojil vse, kar se je osvojiti dalo.

Zdaj legendarni branilec nogometa ne igra več, a vseeno ohranja dobro telesno pripravljenost. Videti je, kot da bi še danes lahko brcal nogometno žogo, tako pa je tudi zaradi tega, ker veliko prostega časa posveča rekreaciji. Tudi tenisu, s katerim se je s prijateljem zabaval prejšnji teden in bil pri igri tako vnet, da je pri reševanju ene izmed žogic skočil tako požrtvovalno, da je poletel skozi stekleno okno, ga razbil in se po ob tem poškodoval. Ga pa, neustrašnega, kot je, to očitno ni preveč zmotilo. Vsaj po spodnji fotografiji sodeč, zagotovo ne …

Carles Puyol went through a glass door and smiled about it. 😁 pic.twitter.com/0KFjeH6cH3 — Football Tweet (@Football__Tweet) August 6, 2019

Jan Oblak je prišel do velikega mejnika in skočil čez milijon

Najbolj cenjeni slovenski nogometaš in tudi globalno eden najbolj cenjenih slovenskih športnikov ta hip, vratar madridskega Atletica in ponovni slovenski reprezentant Jan Oblak, je prejšnji teden presegel mejnik, na katerega sicer, če ga poznamo, ne da veliko, a vseeno.

Na Instragramu, kjer sicer ne velja za ravno najbolj dejavnega (do zdaj je poskrbel samo za 82 objav), je presegel pomemben mejnik. Dobil je še milijontega sledilca! Najbolj "zasledovan" slovenski nogometaš na Instagramu je že nekaj časa, da bo prišel do statusa slovenskega športnika z največ sledilci, pa bo moral še počakati, ali mu bo to sploh kdaj uspelo.

Zvezdnik slovenske in tudi svetovne košarke, tudi dober Oblakov prijatelj, Luka Dončić je že pri številki 2,7 milijona zasledovalcev in nič ne kaže, da se bo ustavil. No, pa tudi precej bolj dejaven je od svojega nogometnega prijatelja. Na Instagramu je do današnjega dne poskrbel že za 1.384 objav …

Sledite Janu Oblaku na Instagramu? Da 26,23% +

Ne 29,51% +

Nimam Instagrama 44,26% +

Bolivijski sodnik je naredil nekaj neverjetno smešnega

Pred tednom dni sta se v prvi bolivijski ligi udarili ekipi Always Ready in Bolivar. Drugi, ki je bil gost, je premagal prvega, ki je bil domačin. Rezultat? 0:1. Nepomembno in nekaj, o čemer zagotovo ne bi slišali, če se na tekmi v El Altu ne bi zgodilo to, kar se je. Da je vest o ne preveč pomembni tekmi zakrožila po vsem svetu, je poskrbel glavni sodnik tekme Raul Orozco.

Tokrat, na njegovo srečo, ne s kakšno veliko napako, ampak na precej bolj simpatičen in predvsem komičen način. Bolivijski sodnik je namreč v 95. minuti za domačine dosodil enajstmetrovko zaradi domnevnega igranja gostov z roko v svojem kazenskem prostoru, odločil pa se je po tem, ko se je posvetoval s svojim pomočnikom, se ob tem držal za slušalko, za konec z roki narisal "škatlo", kot smo od sodnikov vajeni, odkar je na oder stopil VAR, in pokazal na belo točko. Nič takšnega, če video sodniškega pomočnika (VAR) v Boliviji sploh ne bi bilo …

Pa še tole. Domačini so z najstrožje kazni zatresli vratnico in gostje so na koncu zmagali z 1:0, če vas morda zanima …

Takole je sodnik "simuliral" VAR, ki ga v tamkajšnjem tekmovanju ne uporabljajo:

Acá hay una mejor imagen con toda la jugada. La falta es un penal claro.pic.twitter.com/3Ab7dgXbcl — Gonza Bobadilla (@gbobadi) August 3, 2019

"Dvojnika", ki bosta povzročala zmedo v Londonu

Prejšnji teden je Arsenal na zadnji dan poletne nogometne tržnice dobil veliko okrepitev, na štadion Emirates v Londonu je iz vrst mestnega tekmeca Chelseaja prišel izkušeni branilec David Luiz. Brazilski zvezdnik, ki je v Evropi globok pečat pustil tudi v majicah PSG in lizbonske Benfice, slovi tudi po bujni pričeski, po kateri ga na igrišču hitro prepoznamo.

No, smo ga zlahka prepoznali, zdaj ga ne bomo več. Pri Arsenalu namreč od lani igra tudi mladi, 20-letni francoski vezist Matteo Guendouzi, ki je – po pričeski sploh – Brazilcu zelo podoben. Primerjali so ju že pred Luizovim prihodom v Arsenal, zdaj pa je njuna podobnost seveda stopila še bolj v ospredje in splet so preplavile številne šale na njun račun. Nekaj smo jih nabrali.

David Luiz, Matteo Guendouzi and Mesut Ozil reporting for Arsenal training. #DeadlineDay pic.twitter.com/siRVsMwf0X — Scott Wiles (@scott_w88) August 8, 2019

Since Thursday are for throwbacks. Here's a pic of David Luiz and Matteo Guendouzi a couple of years back 😁😁 #COYG pic.twitter.com/cQBep8xNSk — Jamiu (@jamiujamiu7) August 8, 2019

Premier League referees when they see Matteo Guendouzi and David Luiz... pic.twitter.com/YN3U5XddC8 — ꜰᴀᴢᴀʟ™ (@MesutsVision) August 8, 2019