Na Hrvaškem sprejeli zakon, ki prinaša višje kazni za kršenje javnega reda in miru

Hrvaški sabor je danes izglasoval predlog vlade, da po hitrem postopku sprejme spremembe zakona o kršenju javnega reda in miru. Novi zakon predvideva bistveno višje kazni od dosedanjih, med njimi tudi za ustaški pozdrav in za širjenje lažnih novic. Predsednik sabora Gordan Jandroković je med burno razpravo pred glasovanjem izrekel več opominov.

Za vladni predlog sprememb zakona o kršenju javnega reda in miru po hitrem postopku je glasovalo 75 poslancev, 30 jih je bilo proti.

Opozicija je med razpravo pred glasovanjem menila, da ni objektivnih razlogov, da zakon sprejmejo po hitrem postopku. Miro Bulj iz stranke Most je vladi očital, da uvaja drakonske kazni za "verbalne delikte", da bi kaznovala pripadnike hrvaških obrambnih sil (HOS) za njihov pozdrav Za dom spremni. Gordan Jandroković je Bulju zaradi citiranja ustaškega pozdrava izrekel več opominov in nato zahteval še, naj zapusti dvorano.

Občuten dvig denarnih kazni za kršitve

Najvišja denarna kazen za kršenje javnega reda in miru zdaj znaša 170 evrov, po novem zakonu pa bo štiri tisoč evrov. Toliko bodo oglobili tudi osebe, ki bodo vzklikale ustaški pozdrav.

Na Hrvaškem najvišja denarna kazen za prekrške, storjene z izpostavljanjem določenih simbolov, ki izražajo ali spodbujajo sovraštvo, ali z vzklikanjem ali petjem ustaškega ali nacističnega pozdrava, zdaj znaša 150 evrov. Po novem zakonu bo znašala od 700 do štiri tisoč evrov.

Kazen tudi staršem za posledice slabe vzgoje

Od 700 do štiri tisoč evrov bodo znašale tudi denarne kazni za širjenje lažnih novic, žalitev uradne osebe med opravljanjem dolžnosti in za starše mladoletnih otrok, ki bodo storili prekršek in za katere bodo dokazali, da gre za posledico slabe vzgoje ali zanemarjanja.

Starše, ki bodo spodbujali svoje otroke h kršenju javnega reda in miru, bodo po novem oglobili z od 300 do dva tisoč evri. Denarne kazni za osebe, ki se ukvarjajo s prostitucijo, bodo ostale enake in ne bodo višje od sto evrov.