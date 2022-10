Incident v hrvaškem saboru: poslanci so se zmerjali in prerivali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med premorom seje protikorupcijskega sveta o dogajanju v naftni družbi Ina je danes v hrvaškem saboru skoraj prišlo do fizičnega obračunavanja med poslanci. Od vseh povabljenih se je na zaslišanju sicer pojavil le nekdanji član Inine uprave Davor Mayer, premier Andrej Plenković pa je povabilo zavrnil.

Mayer je na zaslišanju izjavil, da je energetika strateško politično vprašanje in vprašanje nacionalne varnosti, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Poudaril je, da Hrvaška nima popolnega nadzora nad naftnim sektorjem že od leta 2009 in da je danes v položaju, ko Madžarska upravlja s strateškim interesom Republike Hrvaške. Ocenil je, da je to temeljni problem, iz katerega izhajajo preostale težave.

Nekdanji član Inine uprave je poslance tudi spomnil, da je Plenković že leta 2016 napovedal, do bo Hrvaška odkupila lastniški delež Ine od madžarske energetske družbe Mol.

Hrvaška ima v lasti 45-odstotni delež Ine

Hrvaška država ima v lasti 45-odstotni delež Ine, Mol pa 49,1-odstotnega. Postopek odkupa, ki ga je napovedal Plenković, pa še vedno traja, potem ko je hrvaška vlada lani začasno ustavila odkup delnic.

Člani protikorupcijskega sveta so na zaslišanje povabili tudi Plenkovića in nekdanjega ministra za gospodarstvo Tomislava Ćorića ter člane uprave Ine.

Plenkovića na sejo ni bilo, ker ni želel dajati legitimnosti "politični igri opozicije"

Plenković je v ponedeljek sporočil, da ga na sejo ne bo, ker noče dajati legitimnosti "politični igri opozicije". Danes je kljub temu prišel v sabor, kjer je predstavljal redno letno poročilo o delu vlade, ki pa ga je bojkotirala celotna opozicija z izjemo socialdemokratov.

Današnjo sejo protikorupcijskega sveta je po poročanju Hine sicer zaznamoval tudi nastop poslanca koalicijske Hrvaške demokrščanske stranke (HDS) Hrvoja Zekanovića. Zekanović je Mayerju dejal, da je del političnega cirkusa, in dodal, da mu ni jasno, zakaj je prišel na sejo, saj ni dal nobene informacije, ključne za razkritje korupcije.

Obenem je Mayerja vprašal, ali je res, da je v 11 letih prejel okoli 22 milijonov kun (tri milijone evrov) plače, in zakaj nikoli prej ni imel poguma reči, da nekaj ni v redu.

Med premorom prišlo do besednega obračunavanja med poslanci

Predsednik protikorupcijskega sveta Nikola Grmoja iz opozicijske stranke Most je Zekanovića zaradi motenja razprave odstranil iz seje in odredil premor. Med premorom je prišlo do besednega obračunavanja med poslanci.

Besednemu obračunavanju je sledilo tudi prerivanje

Zekanović je po trditvah članov sveta poleg zmerljivk pokazal sredinec neodvisnemu poslancu Ninu Raspudiću, potem pa se je na hodniku začel prerivati s članom Mosta Mirom Buljem, dokler ju niso ločili, poročajo hrvaški mediji.

Vodenje Ine je na Hrvaškem postalo vroča tema, potem ko je policija avgusta zaradi suma zlorabe in pranja denarja ter več kot sto milijonov evrov vrednega oškodovanja Ine pridržala tedanjega direktorja oddelka Ine za naravni plin Damirja Škugorja, sicer tudi člana HDZ, njegovega očeta Daneta Škugorja, lastnika podjetja OMS upravljanje Gorana Husića in Josipa Šurjaka ter predsednico uprave družbe Plinara istočne Slavonije Marijo Ratkić.