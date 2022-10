Zagrebško letališče bo s prestolnico povezoval hitri vlak

"Postopek bo trajal, ker bomo iskali tudi evropska sredstva, kar vedno zahteva čas, za zdaj pa je težko reči, koliko bo znašala naložba," je po podpisu pogodbe med podjetjem HŽ Infrastruktura in družbo Swietelsky za obnovo proge med Zapadnim kolodvorom in Glavnim kolodvorom oziroma med zahodno in glavno železniško postajo v prestolnici dejal minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković. Foto: STA