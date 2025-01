"Žal je ta konec tedna prišlo do nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja Čaje. V nedeljo, 19. 1. 2025, smo morali po opravljeni diagnostiki levinjo v sedemnajstem letu evtanazirati. Izkazalo se je, da je šlo za hitro rastoči tumor in razsevke v trebušni votlini, česar pa ni bilo možno operirati," so sporočili iz ljubljanskega živalskega vrta.

Kot so dodali, se bodo Čaje spominjali kot samozavestne levinje, ki je zelo rada sodelovala z oskrbniki, tako pri tehtanju kot pri treningu za prostovoljni odvzem krvi in dajanje zdravil. "Bila je krasna žival, iskrivega in vedrega značaja. Obiskovalci so jo lahko pogosto opazovali čisto od blizu, kadar je počivala na talnem gretju ob steklu v notranjem prostoru ali zunaj pri Afriški hiši. Pogosto je ležala na gričku sredi ograde, kjer je imela pregled nad dogajanjem. Še prav posebej so jo zanimale liči antilope v sosednji ogradi," so zapisali.

Za zdaj v ZOO Ljubljana ostaja levinja Živana

O izgubi levinje so že obvestili koordinatorja za azijske leve pri Evropski zvezi živalskih vrtov in akvarijev, ki jih bo obvestil glede možnosti za nadaljnje gojenje te vrste pri nas, so zapisali in dodali, da v Živalskem vrtu Ljubljana za zdaj ostaja levinja Živana, ki se je skotila v živalskem vrtu v Zürichu. Ta je bil eden od treh, ki so v zgodnjih 90. letih v Evropo uvozili prvih devet azijskih levov iz Indije.

Azijsko levinjo Čajo so v Živalski vrt Ljubljana skupaj s samcem Maksom pripeljali konec januarja 2019 iz živalskega vrta v Lodžu na Poljskem. Obiskovalci so ju lahko prvič pozdravili na odprtju nove ograde ob sedemdesetletnici živalskega vrta. Po lanski izgubi Maksa so za družabnico Čaji v oskrbo sprejeli petnajstletno samico Živano. "Čaja je po obdobju žalovanja zelo lepo sprejela novinko, starejšo samico Živano, ki sta si zaradi podobnih okoliščin (tudi Živana je žalovala po izgubi sestre) postali kot sestri in prijateljici," so še zapisali v sporočilu za javnost.

