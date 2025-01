Padalec na Nizozemskem je imel srečo v nesreči, ko je namesto na nogometnem igrišču pristal med opicami v živalskem vrtu Ouwehand. Njegova naloga je bila, da popestri odprtje nogometnega igrišča v Rhenenu v provinci Utrecht, ki so ga posodobili z umetno travo, nemška tiskovna agencija dpa povzema nizozemske kolege z ANP.

Padalca so v bližnji živalski vrt verjetno odnesli sunki vetra. Pristal je med pritlikavimi šimpanzi, ki se le malo razlikujejo od svojih večjih vrstnikov, predvsem imajo daljše noge ter krajše roke in trup. Opice se pri tem niso prestrašile, saj so bile prav takrat zaprte v notranjem delu svojega prostora.

Za padalca bi se lahko dogodivščina končala precej bolj neprijetno. "Če bi ga odneslo le 100 metrov naprej, bi pristal med levi ali sloni," je o dogodku s srečnim koncem povedal direktor živalskega vrta Robin de Lange.