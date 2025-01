Po navedbah pristojnih nihče od poškodovanih ni v smrtni nevarnosti, trčenje niti ni terjalo smrtnih žrtev, je povedala županja Strasbourga Jeanne Barseghian.

Policija je območje nesreče zaprla, po poročanju AFP je v bližini več reševalnih vozil, posnetki na družbenih omrežjih pa kažejo, da sta oba tramvaja precej poškodovana, eden se je tudi iztiril.

