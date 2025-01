53-letnik znancu ukradel vozilo in ga vinjen prevrnil na streho

V Selnici ob Dravi je v petek zvečer 53-letni moški znancu brez njegove vednosti vzel avto, pozneje pa ga je poklical in ga obvestil, da je vozilo prevrnil na streho. Policisti so avto pozneje našli v gozdu, proti 53-letniku, ki je bil pod vplivom alkohola, pa bodo napisali obdolžilni predlog in kazensko ovadbo.

Policisti so bili o kaznivem dejanju obveščeni v petek nekaj po 20. uri. Kot so ugotovili, je oškodovanec v Selnici ob Dravi pustil parkirano vozilo, v katerem so bili ključi. Njegov 53-letni znanec je vozilo brez vednosti lastnika vzel in se z njim odpeljal, nato pa je lastnika poklical in ga obvestil, da je vozilo prevrnil na streho. Pogovor je prekinil, telefon pa izklopil, so zapisali na Policijski upravi (PU) Maribor.

Okoli pol enih zjutraj so policisti pod cesto v gozdu našli vozilo, ki je bilo obrnjeno na streho.

53-letnika so izsledili na domačem naslovu, preizkus alkoholiziranosti z elektronskim indikatorjem pa je pokazal 1,16 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Zaradi povzročitve prometne nesreče in vožnje pod vplivom alkohola bodo policisti na Okrajno sodišče Maribor podali obdolžilni predlog, za kaznivo dejanje odvzema motornega vozila pa bodo na državno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so še sporočili iz PU Maribor.