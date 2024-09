Prisrčna malčica, ki je postala velika spletna senzacija #video

Če ste v zadnjem času vsaj malo brskali po spletu, obstaja velika verjetnost, da ste že naleteli na dvomesečno samičko pritlikavega povodnega konja z imenom Moo Deng. Ta je postala prava internetna senzacija, potem ko so videoposnetki interakcij z njenim oskrbnikom stopili srca po vsem svetu in privabili velike množice v odprti živalski vrt Khao Kheow v vzhodni provinci Chonburi na Tajskem.

Mlada samička povodnega konja z imenom Moo Deng je postala prava spletna atrakcija. Posnetki iz preteklih tednov, ki jih je delil Reuters, prikazujejo, da je za dva meseca staro samico veliko zanimanja.

Turisti, ki so obiskali omenjeni živalski vrt na Tajskem, se gnetejo pred njeno ogrado, medtem ko se Moo Deng prehranjuje v družbi svoje mame. Eden izmed obiskovalcev je za lokalno javno radiotelevizijo Thai PBS povedal, da je bil majhen polvodni sesalec "lušten, ko se mu tresejo valovčki".

Poglejte si fotografije male Moo Deng:

Obiskovalci podirajo rekorde obiskanosti

Obiskovalci so v vrsti stali že 45 minut pred odprtjem ograde, je povedal Norrawit Chodchoi, direktor odprtega živalskega vrta Khao Kheow in dodal, da bodo v živalskem vrtu zaradi učinkovitosti začeli reorganizirati vrste, da si bo več ljudi lahko ogledalo Moo Deng. Samo na eno izmed sobot so jih zabeležili več kot deset tisoč obiskovalcev (tudi do 12 tisoč), medtem ko živalski vrt na običajni dan obišče 900, na praznični dan pa okoli štiri tisoč oseb.

Moo Deng, kar v tajščini pomeni "poskakujoči prašič", je tudi vnukinja 59-letne samice povodnega konja Malee, ki je pravkar praznovala rojstni dan, in je najstarejši povodni konj v živalskem vrtu na Tajskem.

Začeli predvajati 24-urno dogajanje v ogradi

Po poročanju portala Mashable je živalski vrt uslišal prošnje vseh tistih, ki jim Moo Denga ne bo uspelo videti v živo. Tajski živalski vrt je tako začel 24-urno predvajanje v živo, s katerim snemajo dogajanje znotraj ograde pritlikavih povodnih konjev, s čimer je ljudem po vsem svetu omogočil, da v realnem času opazujejo ljubkega povodnega konjička.

Večino časa Moo Deng spi v vodi in na tleh ter čaka, da njena mama poje obroke. Malo bolj aktivna je Moo Deng okoli 14. ure, nekaj ​​časa v dnevu pa preživi tudi tako, da se igra z mamo.

Veljajo za ogroženo vrsto

Na žalost pa se vsi obiskovalci, ki so obiskali živalski vrt, niso primerno obnašali. Nekateri naj bi v Moo Deng metali predmete, jo polivali z vodo in kričali nanjo, da bi jo zbudili. V živalskem vrtu so takšno dejavnost obsodili, namestili varnostne kamere in zagrozili s pravnim postopkom vsem, ki bodo nadlegovali povodne konje.

Mali povodni konji, ki izvirajo iz Zahodne Afrike, so zaradi izgube habitata in lova ogrožena vrsta. V naravi naj bi jih živelo manj kot tri tisoč, je še poročal Reuters.

