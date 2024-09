Barakuda obračunala s Slovencem: s poškodbami glave v bolnišnici #foto

Slovenski ribič je bil verjetno šokiran, ko se je med podvodnim ribolovom vanj zapodila velika plenilska riba, sicer znana po svojem divjem vedenju in grozljivem videzu.

"To, kar se je zgodilo, je res zelo bizarno. Redno hodim na podvodni ribolov in česa takega še nisem doživel, niti slišal, da bi riba koga napadla," je za hrvaški Jutarnji list povedal eden od ribičev. "Nič čudnega ni, da je barakuda napadla podvodnega ribiča," pa meni morski biolog Petar Kružić.

Ker se zanaša predvsem na vid, lovi podnevi. Ribe so njena glavna hrana. Foto: Guliverimage

Ni ga ugriznila, ga je pa "oklofutala"

Slovenca so po napadu barakude najprej odpeljali v šibeniško bolnišnico, kasneje pa so ga zaradi poškodb glave prepeljali v bolnišnico v Splitu. Napad je potrdila policijska uprava Šibeniško-kninske županije, ribiča pa so v bolnišnico pomagali prepeljati pomorski policisti, ki so se odzvali klicu na teren.

"Po podatkih, ki jih imamo, ribičevo življenje ni ogroženo. Ko je ustrelil ribo, se ga je ta lotila tako, da ga je večkrat udarila po maski. Ker se je maska na nekaterih delih razbila, je dobil poškodbe in so ga odpeljali v bolnišnico," so pojasnili na policijski upravi. Navedli so še, da riba potapljača ni ugriznila.

Povsem običajen odziv

"Riba se je poskušala braniti," je o tem dogodku dejal morski biolog Petar Kružić, in "ni čudno, da ga je napadla".

"Nič nenavadnega, saj je ribič streljal s puško. Vsaka riba se bo poskušala braniti in normalno je, da bo barakuda to storila. Je riba, ki ima zelo močne zobe in čeljust, s katero lovi drug plen. Lahko te poškoduje, če jo napadeš. Zagotovo pa vemo, da vas ne bo napadla nenadoma, morda le, če bo čuvala mladiče. To se je zgodilo, ko so bile ribe v jatah. Se je pa že zgodilo, da je ta riba ljudi poškodovala, ko so jo ujeli na trnek in ga sneli. Ima široke zobe in lahko vas ugrizne. To je lahko nevarno, če ribo s trnka snamemo na napačen način," je še pojasnil biolog.

Če branijo mladiče, bi lahko bile tudi napadalne. Foto: Guliverimage

Enako se lahko zgodi, če lovimo jegulje, je še opozoril. Nekoč je ribiča, ki jo je ujel s puško, ugriznila v stegno. Pri ribolovu te vrste rib je treba biti zelo previden, je poudaril.

Napadi barakude so sicer izjemno redki. V tropskih morjih lahko zraste več kot dva metra, jadranska barakuda doseže meter in pol. Riba tehta le nekaj kilogramov, ima pa močne mišice. Njeno meso velja za delikateso, podobno palamidi in skuši.

Morski akvarij v živalskem vrtu v Berlinu Foto: Guliverimage