"Indijski ježevci so svojo skupino povečali z malim, luštkanim samčkom. Zelo je že aktiven, a se vseeno tesno drži svoje mame in drugih odraslih," so zapisali v ZOO Ljubljana.

V živalskem vrtu Ljubljana so dodali, da kot pri vseh živalih še posebno pri mladičih obiskovalce prosijo, da se potrudijo in ježevcev ne motijo, jim trkajo po steklu ali pa spuščajo glasnih zvokov, saj so ježevci precej zasebne in plašne živali. Fotografijo mladiča indijskega ježevca je posnela oskrbnica Jana med pregledom malčka.

"Se že veselimo spremljanja njegovega odraščanja," so še zapisali v ZOO Ljubljana.

Indijski ježevci spadajo med glodalce

Indijske ježevce uvrščamo med glodalce, ki izvirajo iz južne Azije in z Bližnjega vzhoda. Na Rdečem seznamu IUCN je vrsta navedena kot najmanj zaskrbljujoča in ne velja za ogroženo. Indijski čobasti ježek je velik glodalec, ki tehta od 11 do 18 kilogramov, njegovo telo pa običajno (od nosu do dna repa) meri med 70 in 90 centimetrov, z repom dodatnih od osem do deset centimetrov. Življenjska doba indijskega čobastega ježka v naravi ni znana, najstarejša znana indijska ježevka pa je v ujetništvu dočakala 27 let.

