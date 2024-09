Zaradi svoje velikosti je postal prava spletna senzacija #video

Ogromni mladič kraljevega pingvina z imenom Pesto, ki biva v Avstraliji, je postal spletna senzacija in v priljubljen avstralski akvarij privablja na stotine obiskovalcev.

Čokoladno rjav in puhast devetmesečni mladič kraljevega pingvina po imenu Pesto tehta 23,5 kilograma – več kot dvakrat več od skupne teže njegovih staršev. Za primerjavo, njegova starša Tango in Hudson skupaj tehtata približno 11 kilogramov. Rjava dlaka greje mlade pingvinčke skozi zimo in kasneje, ko se jim razvije perje odraslih, izgubijo težo, je poročal Reuters.

Foto: Guliverimage

Je največji pingvinček, ki je prebival v avstralskem akvariju

Pesto je največji "piščanec", ki je kadarkoli bival v Sea Life Melbourne, zaradi svoje teže in velikosti pa je postal hit med oboževalci po vsem svetu, je povedala Michaela Smale, ki skrbi zanj, odkar se je izvalil. Nastopal je že v televizijskih oddajah, ena njegovih največjih oboževalk je tudi ameriška pop zvezdnica Katy Perry.

Zaradi svoje velikosti in teže je Pesto postal prava spletna senzacija. Foto: Guliverimage

Viralno je bilo predvsem razkritje njegovega spola

V podjetju Merlin Entertainments, ki upravlja Sea Life Melbourne, so povedali, da si je Pesta prek kanalov družbenih medijev in spletne strani akvarija ogledalo približno štiri milijarde ljudi. Predvsem viralno je postalo njegovo razkritje spola na družbenih omrežjih v začetku tega meseca, medtem ko so številni njegovi videoposnetki na TikToku zbrali več kot milijon všečkov.

Foto: Guliverimage

"Kraljevi pingvini svoja jajčeca inkubirajo približno 55 dni. Pesto se je izvalil februarja, tako da je star skoraj devet mesecev. Tango in Hudson oba sodelujeta pri njegovi negi ves ta čas, pa tudi skrbniki, ki prihajajo, da bi ga nahranili štirikrat na dan. Povprečna skrb staršev za mladiča kraljevega pingvina lahko traja več kot eno leto. Tako smo čakali zelo dolgo, da smo izvedeli Pestov spol, in dejstvo, da je deček, je zelo razburljivo, ker so bili vsi naši zadnji kraljevi pingvini, ki so se izlegli, samice," je povedala skrbnica pingvinov v Melbourne Sea Life Michaela Smale.

Ogromni pingvinček Pesto je tako v kratkem času postal še druga spletna senzacija, po tem ko je zanimanje obiskovalcev in oboževalcev vsega sveta požela dvomesečna samička pritlikavega povodnega konja z imenom Moo Deng. Ta je postala prava internetna senzacija, potem ko so videoposnetki interakcij z njenim oskrbnikom stopili srca po vsem svetu in privabili velike množice v odprti živalski vrt Khao Kheow v vzhodni provinci Chonburi na Tajskem.

Preberite še: