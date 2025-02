Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike spodbuja k sterilizaciji oziroma kastraciji hišnih ljubljenčkov. Nenadzorovano razmnoževanje živali namreč pripelje do velikega števila zapuščenih in odvrženih živali, opozarjajo. Predvsem nenadzorovano razmnoževanje mačk predstavlja veliko breme za lokalne skupnosti in zavetišča.

"Sterilizacija in kastracija sta rutinska kirurška posega, ki imata številne pozitivne učinke na zdravje in dobrobit živali," so v sporočilu za javnost zapisali na upravi.

Kastracija in sterilizacija pomagata pri preprečevanju neželene brejosti ter prevelikega števila mačjih in pasjih mladičev. Pri psicah se s tem obenem zmanjša tveganje za pojav tumorjev mlečne žleze, pri samcih pa agresivnost in tveganje za bolezni spolnih organov.

Kastrirani samci so prav tako pogosto manj teritorialni in manj nagnjeni k spopadom z drugimi samci.

Uprava zato lastnike mačk in psov, ki se ne nameravajo ukvarjati z vzrejo mladičkov, pozivajo k razmisleku o sterilizaciji ali kastraciji. "To je odgovorno dejanje, ki koristi živali in celotni skupnosti," so poudarili.

Možnost subvencije

Ob tem izpostavljajo, da številne slovenske občine vsako leto subvencionirajo sterilizacije in kastracije živali, cenejše posege pa pogosto ponujajo tudi veterinarske ambulante.

Na upravi opozarjajo, da predvsem nenadzorovano razmnoževanje mačk, odvrženi mačji mladiči in zapuščene mačke, med katerimi se širijo bolezni, predstavljajo veliko težavo in finančno breme za lokalne skupnosti in zavetišča. Ta po podatkih uprave na leto sprejmejo okoli devet tisoč mačk, pri čemer jih zaradi nezanimanja posvojiteljev veliko ostane v zavetiščih v dolgotrajni oskrbi.

Kot so še spomnili, predlog novele zakona o zaščiti živali glede na osnutek, ki je trenutno v javni obravnavi, predvideva uvedbo obveznega označevanja mačk. To bo po mnenju pristojnih dolgoročno pripomoglo k boljšemu obvladovanju populacije mačk.

Za čipiranje svojih mačk bodo morali poskrbeti lastniki. V času prehodnega obdobja, to je 18 mesecev od začetka veljave zakona, je predvideno tudi državno sofinanciranje.