Ameriške in iraške sile so v skupni operaciji na zahodu Iraka ubile 15 pripadnikov skrajne Islamske države (IS). V operaciji je bilo ranjenih tudi sedem ameriških vojakov, so sporočili v petek iz osrednjega poveljstva ameriške vojske (Centcom).

Racijo so izvedli v četrtek zjutraj. Po navedbah ameriških sil operacija ni terjala civilnih žrtev.

Skrajneži so bili oboroženi z različnim orožjem, od granat do samomorilskih eksplozivnih pasov. Iraške sile še preiskujejo prostore, kjer so izvedli racijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bagdad zahteva umik tujih sil

"IS še vedno predstavlja grožnjo regiji, našim zaveznikom in domovini," so sporočili iz poveljstva in zagotovili, da bodo skupaj s partnerji še naprej preganjali teroriste.

Washington in Bagdad sicer že dlje časa razpravljata o prisotnosti ameriških in drugih koalicijskih sil v Iraku. Bagdad namreč zahteva umik tujih sil.

ZDA imajo v okviru boja proti IS v Iraku še vedno nameščenih okoli 2.500 vojakov, v Siriji pa 900.