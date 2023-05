Erdogan sporoča: Ubili smo domnevnega vodjo Islamske države

Turške sile so ubile domnevnega vodjo skupine Islamska država (IS) v Siriji, je sporočil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Abu Husein Al Kurajši naj bi prevzel skupino, potem ko je bil njegov predhodnik ubit lani jeseni.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je za televizijsko hišo TRT Turk povedal, da je bil vodja IS v soboto ubit v operaciji turške obveščevalne agencije MIT, poroča BBC.

Islamska država do zdaj še ni komentirala dogodka. Obveščevalna agencija MIT je Kurajšiju sledila že nekaj časa, je še dejal Erdogan. "Nadaljevali bomo naš boj s terorističnimi organizacijami," je dodal. Sirski viri, ki jih navaja tiskovna agencija Reuters, poročajo, da je operacija potekala v severnem mestu Jandaris, ki je blizu turške meje.

Novembra lani usmrčen še en voditelj

Novembra lani je džihadistična skupina potrdila smrt svojega voditelja Abuja Al Hasana Al Hašemija Al Kurajšija. ZDA so sporočile, da je bil ubit v operaciji uporniške Svobodne sirske vojske na jugozahodu Sirije sredi oktobra 2022.

IS je imela nekoč pod nadzorom kar 88 tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja, ki se je raztezalo od severovzhodne Sirije do severnega Iraka. Svojo brutalno oblast so vsilili skoraj osmim milijonom ljudi. Skupina je bila leta 2019 pregnana z zadnjega dela ozemlja, vendar so ZN julija opozorili, da ostaja stalna grožnja.

Ocenjuje se, da ima v Siriji in Iraku med šest tisoč in deset tisoč borci, ki so večinoma nastanjeni na podeželju ter še naprej izvajajo napade, zasede in bombne napade ob cestah. Regionalne podružnice IS predstavljajo grožnjo tudi na drugih konfliktnih območjih po svetu.