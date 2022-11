Ubili voditelja Islamske države

Novi vodja Islamske države je postal Abu al Husein al Huseini al Kuraši, je sporočil tiskovni predstavnik skrajne skupine. Priimek Kuraši je sicer povezan s plemenom preroka Mohameda, iz katerega morajo izhajati vsi voditelji Islamske države.

Islamska država je poleti 2014 prevzela nadzor nad velikim delom območij na severu Iraka in razglasila kalifat, ki je vključeval tudi območja v Siriji. Marca 2019 je bila skupina vojaško poražena, vendar je še vedno aktivna v številnih državah na Bližnjem vzhodu, kjer njeni pripadniki še naprej izvajajo smrtonosne napade.

Poleg pokojnega voditelja sta bila ubita tudi njegova predhodnika. Abu Ibrahim al Kuraši je bil ubit v začetku letošnjega leta, Abu Bakr al Bagdadi pa oktobra leta 2019.

