Američani ubili šefa Islamske države

Ameriški predsednik Joe Biden je danes sporočil, da je bil vodja skupine Islamska država (IS) Abu Ibrahim Al Hašemi Al Kuraši ubit med operacijo ameriških sil v Siriji. Po navedbah visokega ameriškega uradnika se je Al Kuraši med operacijo razstrelil in pri tem ubil tudi člane svoje družine, vključno z otroki.

"Sinoči so ameriške vojaške sile po mojem navodilu na severozahodu Sirije uspešno izvedle protiteroristično operacijo, da bi zaščitile Američane in naše zaveznike ter naredile svet varnejši," je danes dejal Biden.

Dodal je, da so Al Kurašija "z bojišča odstranili zahvaljujoč spretnosti in pogumu naših oboroženih sil". Povedal je še, da so se vsi ameriški vojaki varno vrnili z operacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V operaciji, v kateri so elitne ameriške sile pristale s helikopterjem v bližini mesta Atme na severozahodu Sirije, je bilo ubitih najmanj 13 civilistov, je medtem sporočil vodja Sirskega observatorija za človekove pravice Rami Abdel Rahman. Med žrtvami naj bi bili tudi štirje otroci in tri ženske.

Začetna poročila o operacije ameriške vojske v Siriji so namigovala, da bi bil tarča lahko pomemben džihadist, ki je blizu teroristični mreži Al Kaida, ki velja za tekmico IS. Tudi Pentagon je predhodno operacijo potrdil, vendar ni navedel podrobnosti, opisal jo je le kot "uspešno".

Operacija, v kateri so sodelovale tudi kurdske sile, je potekala v regiji Idlib, kjer je bil leta 2019 v podobnem napadu ubit prejšnji vodja IS Abu Bakr Al Bagdadi.