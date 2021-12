Koalicijske sile končale misijo v Iraku

Irak je danes sporočil, da so vojaške sile mednarodne koalicije pod vodstvom ZDA, ki se je borila proti skrajni skupini Islamska država, končale svojo bojno misijo in zapustile državo. Irak in Združene države so se v začetku leta dogovorile, da bodo koalicijske sile v državi prevzele nebojno vlogo.