V Italiji aretirali Kosovko, ki je članica IS

Tafallarijeva se je rodila na Kosovu, nedavno pa se je preselila v Milano. Ostala je v stalnih stikih s svojim možem, ki je prav tako Kosovec, in drugimi podporniki IS na Kosovu, je sporočila milanska policija.

Radikalizirana pri 16 letih

Najstnica, ki se je radikalizirala pri 16 letih, je članica organizacije "Levi z Balkana", ki je del IS, poročajo tuje tiskovne agencije.

Milanska policija je na njenem telefonu našla džihadistične vsebine, med drugim tudi fotografije napadalcev iz vrst IS. Odkrili pa so tudi več kot dva tisoč sporočil v spletnih klepetih, v katerih je med drugim ponujala materialno ali ideološko podporo IS. Dopisovala si je tudi z "ženami borcev" in novinkam dajala nasvete.

Slavila obglavljenje francoskega profesorja

V enem od sporočil je slavila obglavljenje francoskega profesorja Samuela Patyja oktobra lani. Zapisala je, da je to "lekcija za vse druge učitelje. Zaslužil si je!".

"Govorila je, da želi postati mučenica," je še povedal milanski tožilec Alberto Nobili po poročanju tujih agencij. Dodal je, da je bila aretacija rezultat sodelovanja z oblastmi balkanskih držav.

Njen mož povezan s skrajnežem, ki je napadel na Dunaju

Njen 21-letni mož je po navedbah italijanskih oblasti povezan z islamskim skrajnežem Kujtimom Fejzulaijem, ki je novembra lani v strelskem pohodu na Dunaju ubil štiri ljudi in jih več kot 20 ranil, preden ga je ubila policija.