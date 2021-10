V teroristični napad na Dunaju vpleten tudi 29-letni Slovenec, ki je še na prostosti v Sloveniji

Avstrijsko prestolnico je 2. novembra lani pretresel teroristični napad, ko je islamski skrajnež Kujtim Fejzulai v strelskem pohodu ubil štiri ljudi in jih več kot 20 ranil, preden ga je ubila policija. Po napadu je na dan prišlo, da je bil moški že kaznovan. Obveščevalci pa so vedeli, da se je na Dunaju srečal z islamisti iz Nemčije in Švice ter da je skušal na Slovaškem kupiti strelivo. Foto: Reuters