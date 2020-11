Napad na Dunaju delo Islamske države #video

Odgovornost za napad na Dunaju, v katerem so umrli štirje civilisti in je bilo ranjenih 22 ljudi, je prevzela džihadistična skupina Islamska država. Ubiti napadalec, 20-letnik z avstrijskim in državljanstvom Severne Makedonije, je bil prav tako simpatizer te skrajne skupine. Švicarska policija je sporočila, da je v povezavi z napadom aretirala 18-letnega in 24-letnega moška, oba švicarska državljana.