Slovenca na Dunaju: Ta trenutek je tukaj mesto duhov, v nas vlada strah #video

Danes na Dunaju še vedno vladata strah in negotovost. Starši otrok danes niso odpeljal v vrtce in šole, večina Dunajčanov se še vedno skriva v varnem zavetju svojih domov. Za njimi je naporna noč. "Vse je bobnelo, mesto so ves čas preletavali helikopterji. Tukaj živimo 11 let in smo se vedno do zdaj počutili varno. Česa takšnega še nismo doživeli," je povedala Lika Gee, Slovenka, ki že vrsto let živi v avstrijski prestolnici.

Sinoči je Dunaj pretresel brutalen teroristični napad, v katerem je več napadalcev na najmanj šestih lokacijah v starem mestnem jedru streljalo na nič hudega sluteče ljudi. Lika Gee sicer ne živi v središču Dunaja in je bila z družino sinoči k sreči na varnem doma, a jo je dogajanje v mestu, v katerem se je od nekdaj počutila varno in nikoli v 11 letih ni doživela nobenega incidenta, kljub temu pretreslo, nam je zaupala v telefonskem pogovoru. Noč je bila burna tudi za tiste, ki niso bili v središču mesta, kjer so policisti lovili napadalce.

"Vse je bobnelo, mesto so ves čas preletavali helikopterji," pove sogovornica. "Tisti, ki so bili v času napadov v mestu, so jih spravili na varne lokacije v tamkajšnje fitnese, telovadnice, lokale, hotele, koncertne dvorane …" Ta trenutek še kar ne more zares dojeti, kaj se je zgodilo, saj je Dunaj sicer tradicionalno in mirno mesto, kjer različne kulture, vere in rase bivajo v sožitju.

Foto: Reuters

V prebivalce Dunaja se je naselil strah

Enako je povedal Nejc Kuhar, ki prav tako že vrsto let živi v avstrijski prestolnici, in to blizu središča mesta. Tudi on je bil sinoči doma, je pa takoj, ko je v medije prišla novica o napadu, začel dobivati zaskrbljene klice in bližnjih. "Ko sem sinoči dogajanje spremljal prek medijev, se še ni vedlo, kako hudo dejansko je, kako obsežen je bil napad. Tako da danes nekako prihaja vse za nami, šele zdaj počasi dojemamo, kaj se je zgodilo," je dejal.

"Danes zjutraj sem se bal iti na tek, ker kolikor vem, enega napadalca še iščejo, in potem ne veš, ali je varno biti zunaj ali ne. Nekako imaš v glavi najslabši možni scenarij, da je ta človek še nekje tam in da se lahko še kaj zgodi." Težke so tudi misli, da so se napadi zgodili ravno na območju, kjer se tudi ti sicer zadržuješ s kolegi, če greš ven na pijačo, kosilo, večerjo … "Grozno je pomisliti, da bi torej lahko bil takrat tam ti ali kdo od tvojih bližnjih," še dodaja.

Foto: Reuters

Dunaj je trenutno mesto duhov

Trenutno tako v avstrijski prestolnici vladata negotovost in strah. Dunaj je v celoti, ne samo središče mesta, kjer se je zgodil teroristični napad, skorajda povsem prazen. "Mestni promet je sicer začel znova obratovati, a šole in fakultete so danes zaprte. Rečeno nam je bilo, naj se čim več zadržujemo doma," pove Nejc.

Lika pa dodaja: "Dunaj je trenutno mesto duhov. Otrokom danes ni treba v šole in vrtce, so opravičeni pouka, starši smo jih lahko zadržali doma. Ker pa je danes začelo pri nas veljati tudi zaprtje zaradi covid-19, pa za odrasle že zaradi tega tako ali tako velja, da delajo od doma, kdor le lahko. Skratka, oblasti priporočajo, da ostanemo doma, na varnem, ker vseh napadalcev še vedno niso našli."

Prav zato, ker se je danes Avstrija za nekaj časa zaradi dodatnih ukrepov v zvezi z novim koronavirusom dodatno zaprla, so najverjetneje napad izvedli ravno na zadnji večer, ko je mesto še normalno delovalo in ko so se mnogi odpravili še zadnjič v središče na sprehod ali pijačo. "To sicer ni potrjeno, ampak sumijo, da se je ravno zaradi tega, ker smo danes ponoči šli v 'lockdown', napad zgodil ravno sinoči, ko je bilo zunaj še veliko ljudi. Gastronomija je sinoči še delala, lep, topel večer je bil, mnogi so šli zato še zadnjič na pijačo v središče, preden se spet zaprejo zaradi covid-19 v svoje domove. Udarili so na najbolj živahnem delu mesta, kjer je vedno veliko ljudi – nekako tako kot v Ljubljani ob nabrežju, kjer je veliko lokalov in vedno polno ljudi," še zaključi sogovornica.

Nekaj posnetkov grozljivega dogajanja na Dunaju si lahko ogledate v videu spodaj. A pozor, posnetki so zelo nazorni.