Dolgo pred napadom so vedeli, da je poskušal kupiti strelivo

Po poročanju STA je omenjeno orožje zasnovano na osnovi avtomatske puške kalašnikov (AK-47 in AKM) in uporablja naboje kalibra 7,62 x 39 milimetra. Na fotografiji je ob omenjenem orožju videti tudi mačeto in naboje. Avstrijski preiskovalci medtem s kriminalistično-tehničnega vidika nadaljujejo preiskavo orožja, ki ga je uporabil 20-letni napadalec, sicer pristaš skrajne skupine Islamska država.

Več tednov so vedeli, da je poskušal na Slovaškem kupiti strelivo

Avstrijsko notranje ministrstvo je po napadu, v katerem so bili ubiti štirje ljudje, 20 pa je bilo ranjenih, potrdilo, da so njihovi agenti več tednov pred napadom vedeli, da je napadalec julija letos poskušal kupiti strelivo na Slovaškem. Napadalec, ki so ga policisti ustrelili, je bil po navedbah preiskovalcev del skrajne islamske mreže, ki sega izven Avstrije. V povezavi z napadom so do zdaj izvedli številne aretacije v Avstriji, Švici in Nemčiji. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država.

V napetem ozračju po napadu so za danes popoldne pred francoskim veleposlaništvom na Dunaju napovedane protifrancoske demonstracije, poroča STA. Protest, ki sta po poročanju časnika Volksblatt prijavila Avstrijca s pakistanskimi koreninami, naj bi bil odziv na objavo karikatur preroka islamskega preroka Mohameda.