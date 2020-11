Kako je dunajski terorist zaprisegel Islamski državi #video

"V imenu Alaha prisegam zvestobo kalifu Abuju Ibrahimu Al Hašemiju Al Kurašiju (vodja Islamske države, op. p.), da bom poslušen in da mu bom sledil v dobrih in težkih časih. Bog je velik, Islamska država bo ostala z božjo voljo. Mir z vami," tako se glasi prisega 20-letnega Kujtima Fejzulaija z avstrijskim in severnomakedonskim potnim listom, ki je v ponedeljek zvečer v strelskem napadu ubil štiri civiliste in ranil 22 ljudi. Odgovornost za napad je prevzela džihadistična skupina Islamska država.