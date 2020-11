Na Dunaju se je za las izognila smrti #video

"Ko sem prišla nazaj, je ženska, s katero sem prej govorila, ležala na tleh. Okoli nje je bila kri. Bila je še živa, še vedno se je odzivala," je dejala

Natakarico so odpeljali v bolnišnico, a ji življenja niso mogli rešiti. Če bi z bodočo sodelavko kramljala še deset minut, bi bila med žrtvami terorističnega napada morda tudi Slovakinja.

"Klical me je sin in vprašal, kje sem. Rekla sem mu, da v bermudskem trikotniku (v središču mesta) in mu dejala, naj zbeži, saj je tu orožje. Sin je s prijateljem vse to posnel," je dejala.

Foto: Planet TV

Povsod po Dunaju so še vidne posledice streljanja

Življenje v Dunaju se vrača v ustaljene tirnice, a spomini na napad so še zelo živi. Po mestu so še vidne posledice streljanja, razbito steklo, prestreljeno pročelje sinagoge, na tleh so še vidni sledovi krvi. Po mestu patruljira policija, na ulicah so tudi danes vojaki.

"Pretresen sem, da so morali zaradi te norije umreti nedolžni ljudje. Grozljivo se mi zdi, da se lahko kaj takega zgodi v Avstriji," je dejal Dunajčan Mike Foerstleitner.

Foto: Planet TV

Številni domačini na prizorišče tragedije nosijo cvetje in prižigajo sveče v poklon žrtvam terorističnega dejanja. Ubiti natakarici v spomin je svečo prižgala tudi Slovakinja.

"Psihično nisem dobro. Žal mi je, dekle sem poznala le bežno. Bili bi dobri sodelavki. Prosim, da ne delate verske vojne," je še dejala Slovakinja.

Foto: Planet TV