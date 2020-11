Avstrijci po krvavem napadu priznali: Zamočili smo

Da so sumljive osebe iz Avstrije neuspešno poskušale kupiti strelivo na Slovaškem, o čemer so takrat tudi obvestili avstrijsko policijo, je danes na Facebooku potrdila tudi slovaška policija.

Da so sumljive osebe iz Avstrije neuspešno poskušale kupiti strelivo na Slovaškem, o čemer so takrat tudi obvestili avstrijsko policijo, je danes na Facebooku potrdila tudi slovaška policija. Foto: Reuters

Avstrijski notranji minister Karl Nehammer je danes priznal napake avstrijskih oblasti pred ponedeljkovim terorističnim napadom na Dunaju. Potrdil je, da so jih slovaške oblasti obvestile o tem, da je poskušal napadalec pri njih kupiti strelivo, a je potem po Nehammerjevih besedah prišlo do težav v komunikaciji. Zavzel se je za preiskavo.

Nehammer je na današnji novinarski konferenci povedal, da je slovaška obveščevalna služba avstrijski urad za zaščito ustave in boj proti terorizmu BVT obvestila, da je želel 20-letni Kujtim Fejzulai, ki je izvedel napad, kupiti strelivo na Slovaškem.

"Očitno je šlo v korakih, ki so sledili, nekaj narobe," je poudaril avstrijski notranji minister.

Zavzel se je za vzpostavitev neodvisne komisije, ki bo to preiskala. To bo predlagal tudi na zasedanju sveta za nacionalno varnost, ki poteka na Dunaju, poroča STA.

Poskus nakupa streliva danes potrdila tudi slovaška policija

Da so sumljive osebe iz Avstrije neuspešno poskušale kupiti strelivo na Slovaškem, o čemer so takrat tudi obvestili avstrijsko policijo, je danes na Facebooku potrdila tudi slovaška policija. Tuji mediji so poročali, da napadalcu ni uspelo kupiti streliva, ker ni imel orožnega lista.

Nehammer je ob tem za slabo delovanje BVT okrivil svojega predhodnika Herberta Kickla iz vrst skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ). V času njegovega ministrovanja je agencija "utrpela trajno škodo oziroma je bila uničena", je dejal trenutni notranji minister.

Ob tem je potrdil še, da je napadalec, ki je v ponedeljek zvečer ubil štiri ljudi in jih več kot 20 ranil, deloval sam. Minister je povedal še, da so med 14 ljudmi iz kroga napadalca, ki so jih aretirali po napadu, tudi takšni, ki imajo migracijsko ozadje, nekateri nimajo avstrijskega državljanstva. Stari so od 18 do 28 let, še piše STA.