Francoska vojska ubila vodjo Islamske države v Afriki #video

Francoske vojaške sile so ubile vodjo skrajne skupine Islamska država velike Sahare Adnana Abuja Valida al Sahravija, je v sredo tvitnil francoski predsednik Emmanuel Macron. "To je še en velik uspeh v našem boju proti terorističnim skupinam v Sahelu," je Macron objavil na Twitterju.

Lokacije francoske operacije predsednik Emmanuel Macron ni razkril, jo je pa opisal kot še en velik uspeh v boju proti terorističnim skupinam v Sahelu.

"Francija je v mislih z vsemi junaki, ki so za Francijo umrli v Sahelu, žalujočimi družinami in ranjenimi," je še objavil Macron in dodal, da bodo z afriškimi, evropskimi in ameriškimi partnerji boj nadaljevali.

La Nation pense ce soir à tous ses héros morts pour la France au Sahel dans les opérations Serval et Barkhane, aux familles endeuillées, à tous ses blessés. Leur sacrifice n’est pas vain. Avec nos partenaires africains, européens et américains, nous poursuivrons ce combat. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

Francoska obrambna ministrica Florence Parly pa je ob tem zapisala, da je bil al Sahravi ubit v napadu francoskih sil Barkhane, ki delujejo v Sahelu. "To je bil odločilen udarec proti tej teroristični skupini. Naš boj se nadaljuje," je dodala na Twitterju.

Ubili naj bi ga že pred tedni

Govorice o smrti Adnana Abuja Valida al Sahravija so po poročanju agencije AP krožile že nekaj tednov pred Macronovo objavo.

48-letni al Sahravi je bil dolgoletni vodja Islamske države v regiji Sahel v zahodni Afriki, med drugim leta 2020 odgovoren za smrt šestih humanitarnih delavcev in njihovih sodelavcev v Nigru.

Njegova skupina džihadistov, ki je najaktivnejša v Maliju, Burkini Faso in Nigru, je odgovorna tudi za enega najsmrtonosnejših napadov na ameriške vojake leta 2017, kjer so s strojnicami, raketami in drugim orožjem ubili štiri pripadnike ameriških specialnih enot Zelene baretke in pet nigrskih vojakov, ki so bili z njimi na skupni izvidniški misiji, so sporočili iz Macronove pisarne.

Islamska država velike Sahare je bila glavni osumljenec Trumpove administracije za zasedo, odgovornost za napad pa je prevzel sam al Sahravi. Za informacije, ki bi vodile do njegovega ujetja, so ponudili pet milijonov ameriških dolarjev.

Al Sahravi je skupino Islamska država širše Sahare vzpostavil leta 2015, pa še navaja STA. Skupino krivijo za večino džihadističnih napadov v Maliju, Nigru in Burkina Fasu. Izvedla je več napadov na civiliste in vojake na območju. Pred tem je bil tudi član teroristične mreže Al Kaida Islamskega Magreba.