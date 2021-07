Maroški vohuni imajo tudi Macronovo telefonsko številko

Telefonska številka francoskega predsednika Emmanuela Macrona je po poročanju britanskega časnika The Guardian v bazi podatkov svetovnih voditeljev, nevladnikov in novinarjev, ki naj bi jo maroški vohuni sestavili s pomočjo programske opreme Pegasus izraelskega podjetja NSO.

Tarča tudi maroški kralj

Poleg Macrona so Maročani imeli tudi telefonski številki pakistanskega predsednika vlade Imrana Khana in predsednika Južnoafriške republike Cyrila Ramaphosa. Med imeni v bazi se je znašel tudi kralj Maroka Mohammed VI., ki mu očitno lastne varnostne službe ne zaupajo. Kot danes poroča The Guardian, so poleg najvišjih političnih predstavnikov v bazi tudi telefonske številke diplomatov, politikov in vojaških poveljnikov iz 34 držav.

Izraelci zanikajo sodelovanje z Maročani

Medtem ko Maroko na razkritja medijev ne odgovarja, pa so se oglasili vodilni iz izraelskega podjetja NSO. Izraelci trdijo, da obstoj telefonske številke v bazi ne pomeni, da so bile osebe res napadene in da je Maročanom uspelo prestreči njihovo komunikacijo. V podjetju prav tako še vedno zanikajo trditve, da je baza kontaktnih informacij nastala s pomočjo njihove programske opreme Pegasus.

Zaradi novinarjev Francozi že preiskujejo dogajanje

Potem ko je včeraj odjeknila informacija, da so Maročani vohunili za francoskimi novinarji, je tožilstvo v Parizu sporočilo, da je začelo preiskavo o očitkih. Včeraj se je sicer le govorilo, da je bil med tarčami tudi francoski predsednik.