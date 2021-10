V Nemčijo pripeljali osem žensk, sodelovale naj bi s teroristično skupino IS

Nemčija je iz severne Sirije repatriirala osem žensk, ki naj bi se pridružile skrajni teroristični skupini Islamska država (IS), in 23 otrok, so ponoči sporočili z nemškega zunanjega ministrstva. Gre za največjo tovrstno repatriacijo po letu 2019. V skupni operaciji z Nemčijo je sosednja Danska domov pripeljala tri ženske in 14 otrok, povezanih z IS.

"Otroci niso odgovorni za svojo situacijo /.../, matere pa bodo morale odgovarjati za svoja dejanja," je ob tem pojasnil zunanji minister Heiko Maas. Kot je še povedal, jih večina po vrnitvi v Nemčijo zdaj ostaja v priporu in so predmet kazenske preiskave, medtem ko bodo za otroke uredili začasno skrbništvo. Nekateri imajo v Nemčiji sicer že zakonite skrbnike.

On 6 October 8 German women and 23 children from ISIS families were handed over to a delegation from German Foreign Affairs Ministry according to an official repatriation document signed by the two sides.@GermanyDiplo pic.twitter.com/Iiivv2kwb0 — Dr Abdulkarim Omar (@abdulkarimomar1) October 7, 2021

Maas je sicer izpostavil, da je "vesel", ker so v Nemčijo prepeljali ljudi, zlasti otroke, za katere so ocenili, da "še posebej potrebujejo zaščito". "Gre večinoma za bolne otroke ali take s skrbnikom v Nemčiji ter njihove brate in sestre ter njihove matere," so pojasnili na ministrstvu.

Šest jih čaka zapor

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, ki navaja neimenovane varnostne vire, so za šest žensk že izdali zaporne naloge, ni pa še jasno, kaj bo s preostalima dvema.

Repatriirali so jih iz centra za pridržanje Rodž na severovzhodu Sirije, ki je pod nadzorom kurdskih sil in kjer so razmere izredno slabe. Po poročanju nemškega dnevnika Bild so predstavniki nemškega zunanjega ministrstva in policije ponje prišli v sredo zjutraj z ameriškim vojaškim letalom, nato pa so jih prek Kuvajta prepeljali na letališče v Frankfurt.

Ženske so stare od 30 do 38 let in prihajajo iz različnih nemških regij, je medtem poročal tednik Spiegel.

Duitse en Deense vrouwen en kinderen gerepatrieerd uit Syrie. @vvanwilgenburg https://t.co/JYXgIqAypn — Martijn de Koning (@Martijn5155) October 7, 2021

Številne države se spoprijemajo z vprašanjem, kaj narediti z državljani, ki so se v preteklosti pridružili IS in nato po padcu skupine marca 2019 pristali v ujetništvu. Večina evropskih držav se glede njihove repatriacije odloča od primera do primera. Nemčija je skupaj s Finsko nazadnje decembra lani repatriirala pet žensk in 18 otrok.