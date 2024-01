Najprej pretepal žensko, nato napadel še policiste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osumljenca so v preteklosti že obravnavali zaradi nasilnih kaznivih dejanj. Foto: Shutterstock

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da so tamkajšnji policisti v četrtek okoli 22.30 prejeli klic iz naselja Šmihel, kjer naj bi pijan moški pretepal žensko. Po prihodu policistov je 30-letnik napadel tudi njih.

Policisti so se po klicu takoj odzvali in odšli na kraj, da bi zaščitili žrtev nasilja. Ob prihodu je 30-letni osumljenec, ki je bil vidno pod vplivom alkohola, zmerjal policiste, jih napadel in vanje začel metati predmete.

Nasilneža so obvladali z uporabo telesne sile in plinskega razpršilca, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Zoper moškega, ki so ga v preteklosti zaradi nasilnih kaznivih dejanj že obravnavali, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Okoliščine kaznivega dejanja nasilja v družini še preverjajo.