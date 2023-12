Veliko odkritje v Franciji: po šestih letih našli britanskega najstnika

Alexa je v sredo zvečer našel dostavljavec, ki je med vožnjo zagledal mladeniča, ko je hodil ob cesti v bližini mesteca Revel na jugu Francije. Po navedbah BBC je mladi Britanec hodil že štiri dni, preden ga je zaskrbljeni Francoz našel in predal lokalnim oblastem.

'I want to come home', says missing British teenager found in France https://t.co/qf1WXUWew0 — BBC News (World) (@BBCWorld) December 15, 2023

Mamo in dedka policija še išče

Tožilstvo v Toulousu je potrdilo identiteto najstnika, za katerim se je pred šestimi leti izgubila vsaka sled, potem ko je odšel na počitnice z materjo Melanie in dedkom Davidom. Nobeden od njiju sicer ni Alexov skrbnik, oba pa zaradi njegovega izginotja še vedno išče policija.

Alex Batty: France finds British boy missing since 2017#ARYNews https://t.co/Q0f5YottVM — ARY NEWS (@ARYNEWSOFFICIAL) December 15, 2023

Preden so ga našli v Franciji, so Alexa nazadnje opazili oktobra 2017 v Malagi – na dan, ko naj bi se družina vrnila v Veliko Britanijo. Alexova babica Susan Caruana, ki je tudi njegova zakonita skrbnica, je leta 2018 dejala, da sta ga mati in dedek verjetno odpeljala v Maroko, kjer naj bi živeli v "duhovni skupnosti".

Inside Alex Batty grandmother's desperate plight to find missing Brit teenhttps://t.co/iyoW5LPIFr pic.twitter.com/UA8L4iWk5v — The Mirror (@DailyMirror) December 15, 2023

Policija sumi, da je Alex zadnji dve leti živel v odročnih pirenejskih dolinah in se premikal iz kraja v kraj kot del nekakšne potujoče komune. Mladenič sicer policistom ni želel povedati, kje natančno je bil ali kje je njegova mati.

Alex zdaj čaka, da ga bodo britanski policisti in konzularno osebje odpeljali domov, potem ko je francosko tožilstvo primer uradno predalo britanskim oblastem.