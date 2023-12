V reki Savi iščejo pogrešano osebo

Iskalna akcija se je v bližini naselja Brestanica v občini Krško začela v torek ob 10.18.

Osebo so iskali tudi potapljači. Foto: Poklicna gasilska enota Krško

"Izvozili smo z vozilom GVM, TRV-2D in s čolnom ter dvema gasilcema – reševalcema na vodi. S čolnom smo pregledali celotno brežino desnega in levega brega reke Save od Brestanice do Hidroelektrarne Krško. V enoto smo se vrnili ob 13.40," so popoldan sporočili iz PGD Krško.

Osebe niso našli.

O nadaljnjem ukrepanju odloča novomeška policija.