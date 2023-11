Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od danes pogrešajo 68-letnega Vinka Krušiča iz Celja. Nazadnje so ga videli dopoldne na Zaloški cesti v bližini Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Pogrešani je oblečen v svetlo modro jakno in džins hlače ter obut v črne škornje, so sporočili s Policijske uprave Celje.