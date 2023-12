Svojci pogrešajo 25-letnika iz Latkove vasi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Stepišnik je visok okoli 175 centimetrov in ima krajše pristrižene temno rjave lase. Oblečen je v zelene športne hlače, črn pulover s kapuco in črn zimski brezrokavnik. Ko so ga nazadnje videli, je bil obut v športne copate znamke Nike bele barve.

Petindvajsetletnik za vožnjo uporablja osebno vozilo znamke renault clio sive barve, registrskih številk LJ UO 05J. Nazadnje so ga videli včeraj na bencinskem servisu na Celovški cesti v Ljubljani.

Vse, ki ste ga opazili, policisti prosijo, naj jih o tem obvestijo na telefonsko številko 113.