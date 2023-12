Potapljači našli truplo mladega moškega, ki se ni rešil iz prevrnjenega čolna

Po pričevanjih domačinov so policisti tri mladeniče na rokah nesli od vznožja do avtoceste, jih ogrnili v jakne in odeje ter odpeljali v bolnišnico.

Čoln s štirimi prijatelji se je na območju Debele Nožice prevrnil okoli treh ponoči. Trem je uspelo priplavati do obale, četrta oseba pa naj se ne bi premikala. Neuradno naj bi bili poklicni ribiči, odpravili pa naj bi se na lov za oradami.

Po skoraj osmih urah so potapljači danes našli truplo mlajšega moškega. Njegovo identiteto še ugotavljajo, so sporočili s policije. Po neuradnih informacijah naj bi bil iz kraja Rtina.

Obsežna iskalna akcija

Klic na pomoč so zadrski policisti prejeli ob 3.17 in takoj odhiteli na kraj dogodka. Tri mlade moške so potegnili na suho ter jih zaradi podhladitve ogreli z oblačili in odejami, nato pa odpeljali v Splošno bolnišnico Zadar.

Iskanje pogrešanega prijatelja je steklo takoj. Vključili so se pomorska policija, luška kapitanija, hrvaška gorska reševalna služba in lokalni gasilci. V iskanje so zjutraj vključili tudi letalo obalne straže ministrstva za obrambo.

Še vedno iščejo starejšega ribiča

To je že druga pomorska nesreča v zadnjih petih dneh v zadrskem akvatoriju. Kot so sporočili z ministrstva za morje, promet in infrastrukturo, od 5. decembra poteka usklajeno iskanje 75-letnega ribiča, ki je izginil v bližini kraja Vrsi in ga še niso našli.

V iskanju sodelujejo policija in pristojne službe s plovili. Potem ko so v ponedeljek preiskali velik del morskega dna in obale, je iskanje osredotočeno na rt Prutna in rt Jasenovo.