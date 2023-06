Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška gorska reševalna služba-HGSS je sporočila, da je v teku iskalna akcija treh potnikov, ki so bili na čolnu v bližini Paga. Močni sunki burje so namreč čoln prevrnili in razbili, poroča Index.hr.