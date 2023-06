Dveletnega dečka na gumijastem čolnu veter odnesel dva kilometra od obale

Več ljudi, med njimi tudi starši, je zaman plavalo, da bi doseglo dečka, saj je otroka vse bolj odnašalo od obale. Na koncu je bila vidna le pika v daljavi. Po 30 minutah agonije in klicanju na pomoč je otroka dosegel moški na vodnem skuterju in ga odpeljal nazaj na obalo. Dečka so živega in zdravega vrnili na obalo k zaskrbljenima staršema.

Podoben primer se je zgodil tudi pred dvema letoma, ko je morski tok štiriletno deklico na gumijastem samorogu odnesel kilometre stran od obale, rešila pa jo je posadka trajekta.

Starše ob tem pozivajo, naj bodo vedno blizu svojih otrok, saj jih veter ali morski tok lahko odneseta daleč stran.