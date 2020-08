Grški mediji poročajo o pretresljivi zgodbi štiriletne deklice na samorogu, ki so jo veter in morski tokovi odnesli s plaže na odprto morje. Z rokavčki na rokah se je močno oklepala svojega napihljivega samoroga. Na srečo jo je več kot 500 metrov od obale opazil kapitan trajekta in uspešno izpeljal reševalno akcijo.

Deklica na napihljivem samorogu je v ponedeljek okoli poldneva staršem ušla izpod nadzora na plaži pred mestom Antirrio v Korintskem zalivu. Ko so starši opazili, da je izginila, je bila že predaleč za reševanje z obale, zato so o dogodku obvestili pristaniške oblasti. Te so sprožile reševalno akcijo in med drugim obvestile vsa plovila na tem območju, naj bodo pozorna na izginulega otroka. Prvi je belega samoroga sredi morja opazil kapitan trajekta Salaminomachos, ki je nemudoma sprožil reševanje deklice. Tokovi so jo odnesli več kot 500 metrov od obale, poroča grški medij Greek City Times.

Deklica povsem v krču

Kot je nevsakdanji manever opisal kapitan Grigoris Karnesis, se je trajekt vračal v pristanišče v mestu Antirrio. "Deklica je bila mlajša, kot sem pričakoval. Zaradi strahu je bila povsem v krču. S trajektom smo se ji zelo počasi približali, da ne bi ustvarjali valov in da se deklica ne bi še bolj prestrašila. Nakladalno ploščad smo spustili povsem do morske gladine in jo potegnili na krov," je dejal junaški kapitan.

Po njegovih besedah je deklica ves čas jokala in sploh ni spregovorila. Ko so jo člani posadke skupaj s samorogom potegnili iz morja, so jo s šalami poskušali pomiriti, da je lažje pričakala vrnitev v objem neodgovornih staršev. "Na srečo se je vse dobro izteklo," je sklenil kapitan trajekta.