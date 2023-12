15-letnica taksista obtožila posilstva, njeni bratje so ga umorili

Štirim najstnikom, trem bratom in 15-letnici, so na Švedskem sodili zaradi naklepnega umora moškega. Dekle je taksista obtožilo posilstva, bratje pa so obračunali z njim in ga umorili.

Potem ko je 15-letno dekle taksista obtožilo posilstva, so se njeni bratje odločili obračunati z njim. Po navedbah švedskega sodišča so bratje taksista zvabili v naravni rezervat Enkoping in ga umorili.

Truplo taksista so marca letos našli obešeno na drevesu. Sodišče je sklenilo, da so morilci poskušali smrt prikazati kot samomor. Čeprav je vseh pet najstnikov, poleg treh bratov in dekleta še njen fant, zanikalo vpletenost, jih je sodišče obsodilo na podlagi posrednih dokazov, ki jih je predložilo tožilstvo. Kot dokaz je tožilstvo predstavilo sporočila, ki si jih je dekle le nekaj dni pred dogodkom izmenjalo s svojim prijateljem. "Moja brata se bosta srečala z mojim posiljevalcem," mu je sporočila.

Najstarejši brat, ki je bil v času umora star 18 let, je obsojen na dosmrtni zapor. Preostali trije, ki so bili v času dogodka mladoletni, so obsojeni na od tri do štiri leta v zavodu za mladoletne prestopnike. Sodišče je ugotovilo, da dekle in njen fant, ki sta bila takrat stara 15 let, nista bila na kraju dogodka, zato ju je obsodilo pomoči in podpiranja umora.

Dekle je na sodišču zanikalo, da bi vedelo, da bratje nameravajo moškega, ki naj bi jo posilil. Na sodišču je trdilo, da je mislilo, da nameravajo z njim fizično obračunati. Lars Holmgard, predsednik okrožnega sodišča v Uppsali na Švedskem, pa je odločil, da so bratje načrtovali umor moškega od trenutka, ko so kupili vrv, najdeno na kraju, kjer je umrl.