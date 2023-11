Zaradi gospodarskega kriminala na terenu več kriminalistov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota so danes zjutraj skupaj s policisti in kriminalisti večih policijskih uprav začeli z izvajanjem operativnih aktivnosti s področja gospodarske kriminalitete, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.